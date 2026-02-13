Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ископаемое топливо спасло миллионы жизней»: Трамп назвал климатические угрозы «одной из величайших афер в истории»

Euronews 13 февраля, 2026 10:29

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опроверг научное заключение, лежащее в основе усилий США по регулированию выбросов парниковых газов, что стало крупнейшей попыткой Трампа демонтировать климатические нормы.

Новое правило Агентства по охране окружающей среды (EPA) отменяет "заключение об угрозе", вынесенное в 2009 году, согласно которому углекислый газ и другие парниковые газы представляют опасность для здоровья и благополучия населения. Заключение, принятое при администрации Обамы, является правовой основой для большинства климатических норм в рамках Закона о чистом воздухе, охватывающих выбросы от автомобилей, электростанций и других источников, способствующих глобальному потеплению. Ожидаются судебные иски.

По мнению экспертов, отмена этих стандартов полностью аннулирует все нормы выбросов парниковых газов для легковых и грузовых автомобилей и может открыть путь к смягчению правил для электростанций и нефтегазовых объектов.

Президент Дональд Трамп назвал этот шаг "самым крупным дерегулированием в американской истории", а администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин назвал вывод об опасности "Святым Граалем федерального регулирования".

Трамп назвал заключение об угрозе для окружающей среды "одной из величайших афер в истории", ложно утверждая, что оно "не имеет под собой никаких оснований" или закона. "Напротив, на протяжении поколений ископаемое топливо спасло миллионы жизней и вывело миллиарды людей из нищеты по всему миру", — заявил Трамп, в то время как ученые в целом согласны с тем, что парниковые газы являются причиной катастрофических волн жары и штормов, повышения уровня моря и засух.

Агентство по охране окружающей среды также заявило, что предложит отложить на два года вступление в силу правила, введенного Байденом и ограничивающего выбросы парниковых газов легковыми автомобилями и легкими грузовиками.

Зельдин, бывший конгрессмен-республиканец, которого Трамп выбрал на пост главы EPA, обвинил прошлые демократические администрации в том, что они "готовы разорить страну" во имя борьбы с изменением климата.

Экологические организации назвали отмену заключения самым серьезным ударом по федеральным органам по контролю за изменением климата за всю историю, заявив, что доказательства, лежащие в основе первоначального вывода, только укрепились. Фред Крупп из Фонда защиты окружающей среды сказал: "Это действие приведет только к увеличению загрязнения окружающей среды, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение затрат и реальный вред для американских семей", а также ухудшение здоровья американцев, снижение стоимости недвижимости, ухудшение водоснабжения и многое другое.

 

«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?
«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию
С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск
Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

Мир 13:37

Мир 0 комментариев

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

Важно 13:29

Важно 0 комментариев

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

История и культура 13:21

История и культура 0 комментариев

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Важно 13:05

Важно 0 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Важно 13:04

Важно 0 комментариев

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

История и культура 13:02

История и культура 0 комментариев

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Мир 12:50

Мир 0 комментариев

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

