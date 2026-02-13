«Ископаемое топливо спасло миллионы жизней»: Трамп назвал климатические угрозы «одной из величайших афер в истории»

Новое правило Агентства по охране окружающей среды (EPA) отменяет "заключение об угрозе", вынесенное в 2009 году, согласно которому углекислый газ и другие парниковые газы представляют опасность для здоровья и благополучия населения. Заключение, принятое при администрации Обамы, является правовой основой для большинства климатических норм в рамках Закона о чистом воздухе, охватывающих выбросы от автомобилей, электростанций и других источников, способствующих глобальному потеплению. Ожидаются судебные иски.

По мнению экспертов, отмена этих стандартов полностью аннулирует все нормы выбросов парниковых газов для легковых и грузовых автомобилей и может открыть путь к смягчению правил для электростанций и нефтегазовых объектов.

Президент Дональд Трамп назвал этот шаг "самым крупным дерегулированием в американской истории", а администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин назвал вывод об опасности "Святым Граалем федерального регулирования".

Трамп назвал заключение об угрозе для окружающей среды "одной из величайших афер в истории", ложно утверждая, что оно "не имеет под собой никаких оснований" или закона. "Напротив, на протяжении поколений ископаемое топливо спасло миллионы жизней и вывело миллиарды людей из нищеты по всему миру", — заявил Трамп, в то время как ученые в целом согласны с тем, что парниковые газы являются причиной катастрофических волн жары и штормов, повышения уровня моря и засух.

Агентство по охране окружающей среды также заявило, что предложит отложить на два года вступление в силу правила, введенного Байденом и ограничивающего выбросы парниковых газов легковыми автомобилями и легкими грузовиками.

Зельдин, бывший конгрессмен-республиканец, которого Трамп выбрал на пост главы EPA, обвинил прошлые демократические администрации в том, что они "готовы разорить страну" во имя борьбы с изменением климата.

Экологические организации назвали отмену заключения самым серьезным ударом по федеральным органам по контролю за изменением климата за всю историю, заявив, что доказательства, лежащие в основе первоначального вывода, только укрепились. Фред Крупп из Фонда защиты окружающей среды сказал: "Это действие приведет только к увеличению загрязнения окружающей среды, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение затрат и реальный вред для американских семей", а также ухудшение здоровья американцев, снижение стоимости недвижимости, ухудшение водоснабжения и многое другое.