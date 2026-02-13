«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

Обыск по месту жительства

- К выезду, - голос дежурного по отделу прозвучал буднично. - В составе группы эксперт Вейдиня...

Милицейский «рафик» остановился у калитки деревянного дома в Межапарке, где, по полученным данным, произошло убийство. По тропинке, покрытой талой водой (было начало марта, и в Ригу пришла долгожданная на фоне суровой зимы оттепель), сотрудники милиции прошли к крыльцу. Милда Вейдиня осторожно прошла по комнате. Вот ее пальцы коснулись покрывала, которым был застелен диван, взгляд пробежал по посуде, расставленной на полках старинного буфета из карельской березы.

Вроде бы все в порядке. Начали обследование второй комнаты. И здесь результатов никаких. Ничего подозрительного.

Маленькую прозрачную вазочку из чехословацкого стекла эксперт увидела не сразу. А когда заглянула внутрь, то заметила лежавшую в ней янтарную брошку, одну из тех, которыми, как указывалось в материалах уголовного дела, торговала хозяйка дома.

Теперь незатейливые вещицы стали попадаться все чаще и чаще: на дне ящика со старыми фотографиями и в бесчисленных вазочках и шкатулках. Каждое украшение нужно было внимательно осмотреть, обработать специальными препаратами. Может быть, удастся обнаружить отпечатки пальцев. Это могло стать доказательством спекуляции. Ведь именно по этому обвинению задержали хозяйку дома.

На пороге третьей комнаты они остановились. «Хозяйка образцовая", - сказал следователь. Эксперт подумала о том же самом. Стерильность комнаты настораживала: заново выкрашенный дощатый пол, аккуратно выскобленные ножки столов и стульев. Нет, пожалуй, это не было простой чистоплотностью.

Милда достала из портфеля скальпель. Сантиметр за сантиметром сняла краску со свежевыкрашенного пола, осторожно соскребла слой замазки. Одну за другой вынимала из кожаного пенала пробирки с химическими реактивами и обрабатывала ими каждое подозрительное пятнышко.

- Ну вот, - сказала она тихо. - Пол мыли особым химическим реактивом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в квартирах хозяйки чистили пол таким образом? Нет? И я не слышала...

В стопке тщательно выглаженного белья была обнаружена пачка денег. Собственно, ничего удивительного, на первый взгляд, в этом не было, ведь каждый хранит свои сбережения как умеет. И все же непонятно, зачем все-таки в таком месте? Каждую купюру, конечно же, было необходимо исследовать.

Пока понятые подписывали протокол осмотра, Милда еще раз осмотрела помещение. Теперь основная работа ей предстояла у себя в лаборатории.

А если что-нибудь найдут?

В это время в следственном изоляторе не находила себе покоя женщина, чьи следы преступления в том доме и должна была обнаружить эксперт. Запрокинув голову, подозреваемая лежала на железной койке. Еще и еще раз она мысленно обходила свою квартиру. Нет, все, что нужно, было сделано.

То, что ее арестовали, не было никакой неожиданностью - спекуляция вязаными шапками, янтарными безделушками если будет доказана, то все это не так страшно. По-настоящему она испугалась, когда поняла, что никаких следов не осталось после той ночной расправы над своей компаньонкой. Ведь после того, как труп был вывезен в лес Межапарка, она тщательно вымыла полы и мебель.

А зачем та приходила и требовала денег? Несколько месяцев назад хозяйка одолжила у своей компаньонки довольно крупную сумму наличных под закупаемый товар. Поставщик из России подвернулся и готов был скинуть партию вязаных шапочек по очень выгодной оптовой цене. Но ему сразу требовалась вся сумма, на реализацию продукцию он отдавать не собирался. Компаньонка выручила и одолжила денег. Товар был давно продан, но возвращать долг хозяйке очень не хотелось. Переговоры об отсрочке не увенчались успехом, и тогда последовало хладнокровное убийство.

Результат экспертизы

Утром, придя в научно-техническую лабораторию, Вейдиня, как всегда, увидела запечатанные пакеты в полиэтиленовых мешках. Вскоре позвонил следователь. Он не просил ускорить экспертизу, но Милда Вейдиня понимала, как важны результаты исследования.

Набор предоставленных предметов постороннему человеку показался бы странным: утюг, женское драповое пальто, нож с костяной ручкой и маленький кусочек клеенчатой скатерти. Все они, теперь носившие название «вещественные доказательства", поступали в распоряжение эксперта.

В первую очередь надо было выяснить, имеется ли кровь человека на пальто, брюках и кофте убитой гражданки Х. Если да, то какой группы и не совпадает ли она с группой крови гражданки Х. Какова давность образования пятен на этих предметах.

В тот же день эксперт поставила свою подпись под документом, в котором значилось: «Судебно-биологической экспертизой было установлено, что на утюге, изъятом из квартиры гражданки У., на двух денежных купюрах номиналом в 10 рублей, на досках пола, на скатерти письменного стола, на стене в квартире гражданки У. установлена кровь человека. На досках пола следы крови обработаны химическим реактивом...» Теперь оставалось взять на исследование кровь у хозяйки квартиры и ее возможных соучастниц.

Милда Вейдиня быстро привела приборы в надлежащий порядок, надела чистый халат. Процедура предстояла нехитрая. Но тут ей позвонили и сообщили, что подозреваемая отказывается подниматься в лабораторию, утверждая, что у нее нет сил идти. Пришлось эксперту самой спускаться в следственный изолятор.

Экспертизу она готовила с особой тщательностью. В каждую пробирку с жидкостью бурого цвета Милда по очереди добавляет несколько капель раствора. В одной пробирке - препарат из тех едва заметных пятен, которые она осторожно снимала с клеенчатой скатерти. В трех других - взятая на исследование кровь тех, кто находится под следствием.

На тщательно протертое стекло осторожно пипеткой переносит она капельку жидкости из одно пробирки, а затем - из другой. Вынула из термокамеры тонкие прозрачные стеклышки с застывшими на них каплями и положила под микроскоп. Вот и сейчас на первых трех пластинках - одна и та же вторая группа. Милда растерялась. Если и четвертый результат будет такой же, возможно, что-то случилось, что-то она перепутала или реактивы не годятся. Она не могла рисковать последней пробой.

На дне пробирки находилось микроскопическое количество вещества. Того, что она соскоблила с обоев в квартире подозреваемой. Отложить экспертизу на завтра, чтобы проверить реактивы на донорской крови? Но время дорого...

Тогда эксперт подошла к шкафу, достала стерилизатор и поставила кипятить инструменты. Тщательно вымыла руки. Так она поступала в экстренных случаях: когда отсутствовала для сравнительных анализов донорская кровь, Вейдиня брала ее у себя. В указанное время она вновь положила пластинку под микроскоп.

С реактивами оказалось все в порядке. Ее группа крови - первая. Значит, произошло редкое совпадение. У всех подследственных оказалась одинаковая, вторая группа крови. А что на том, четвертом стеклышке?

Снова вращает она винт микроскопа, снова до боли в глазах вглядывается в крошечные бусинки. Теперь все сомнения отпали - на стене, на клеенке и в щелях пола пятна крови не подследственных, а их жертвы. Той женщины, что приходила тогда в квартиру требовать деньги. Экспертиза проведена. Милда Вейдиня ставит свою подпись под заключением.

Итак, у следствия появилась решающая улика. В ходе допроса У. пришлось сознаться в совершении убийства и подробно рассказать, как она убивала свою компаньонку ударами тяжелого старинного чугунного утюга, как вместе со своим любовником-сообщником вывозила тело в лес и как потом убирала квартиру, устраняя следы преступления.

В итоге за убийство и спекуляцию ее приговорили к 12 годам лишения свободы, а сообщник за соучастие получил три года тюрьмы. Но виновные остались бы безнаказанными, если бы не удачная работа эксперта.

Александр ВАЛЬТЕР

ФОТО из Википедии