Полная блокировка: в России удалили WhatsApp и YouTube из «суверенного интернета»

Euronews 13 февраля, 2026 12:30

Мир

Власти РФ удалили ранее запрещенные и заблокированные сайты из Национальной системы доменных имен (НСДИ), включая популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp, а также платформы YouTube, Instagram, Youtube и сайты ряда СМИ, включенных в список "иноагентов", в том числе "Радио свобода", BBC и Deutsche Welle. На это, в частности, обратил внимание проект "На связи", который проверил 50 ресурсов и обнаружил, что у 13 данные в НСДИ удалены.

Национальная система доменных имён - это российская структура в рамках "суверенного интернета", которая дублирует действующую схему доменных имен, отвечающую за маршруты прохождения трафика. Федеральный закон "о суверенном интернете" вступил в силу в ноябре 2019 года. Он предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика и инструментов централизованного управления. Удаление из НДСИ означает, что пользователи не смогут найти нужный им сайт по ip-адресу.


Это еще один шаг российских властей к полной блокировке популярных интернет-ресурсов и установлению цифрового контроля над распространением информации на фоне дальнейшего ужесточения законов. По официальной версии, иностранные платформы не соблюдают законы РФ и позволяют террористам осуществлять вербовку.

Звонки по WhatsApp были заблокированы в прошлом году, а доступ ко многим интернет-ресурсам в России недоступен с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сайт Euronews в России также был заблокирован.

Компания WhatsApp опубликовала заявление, в котором говорится о попытках изолировать россиян.

"Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Попытки изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение - это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи".


Во вторник российская служба по надзору за интернетом заявила, что ограничивает работу платформы для обмена сообщениями Telegram.

Власти РФ неоднократно угрожали иностранным технологическим платформам принудительным замедлением работы или полным запретом, если те не будут соблюдать российские правила.

Они требуют, чтобы компании хранили данные российских пользователей на территории страны и принимали меры по предотвращению использования их сервисов в целях, которые Москва называет "преступными и террористическими".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если корпорация Meta вступит в диалог с российскими властями, то появится возможность договориться. "Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет", - сказал Песков.

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

Мир

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

Важно

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

История и культура

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Важно

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Важно

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

История и культура

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Мир

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

