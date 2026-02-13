«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

Он отметил недостаточность лидерства инспекции в выполнении решения суда о сносе здания, принятое еще в 2022 году, и подозревает, что последняя злоупотребляет своими полномочиями и ненадлежащим образом контролирует процессы.

«Мне кажется, что этот вопрос уже стал острой темой и стал позором не только Инспекции по строительству, но и всего государства, потому что мы пять лет не можем снести какое-то одно здание», — заявил Бенкунскас в интервью BNS Plius.

«За пять лет была всего одна попытка объявить тендер, из которого исключали подрядчиков из-за несоответствия квалификационным требованиям, после чего они подавали жалобу (в суд - BNS). Если есть желание, всегда есть возможность должным образом контролировать процесс. Я не знаю, является ли это преднамеренной деятельностью, но могу с уверенностью заявить, что никакого желания и воли нет», - добавил он.

В январе этого года он объявил, что обратился в прокуратуру с просьбой защитить общественные интересы в деле исполнения решения суда о сносе недостроенного здания. Во вторник Генеральная прокуратура сообщила агентству BNS, что решение еще не принято.

Бенкунскас подчеркнул, что, кроме сноса здания, других вариантов нет.