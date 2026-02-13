Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

13 февраля, 2026 13:37

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Он отметил недостаточность лидерства инспекции в выполнении решения суда о сносе здания, принятое еще в 2022 году, и подозревает, что последняя злоупотребляет своими полномочиями и ненадлежащим образом контролирует процессы.

«Мне кажется, что этот вопрос уже стал острой темой и стал позором не только Инспекции по строительству, но и всего государства, потому что мы пять лет не можем снести какое-то одно здание», — заявил Бенкунскас в интервью BNS Plius.

«За пять лет была всего одна попытка объявить тендер, из которого исключали подрядчиков из-за несоответствия квалификационным требованиям, после чего они подавали жалобу (в суд - BNS). Если есть желание, всегда есть возможность должным образом контролировать процесс. Я не знаю, является ли это преднамеренной деятельностью, но могу с уверенностью заявить, что никакого желания и воли нет», - добавил он.

В январе этого года он объявил, что обратился в прокуратуру с просьбой защитить общественные интересы в деле исполнения решения суда о сносе недостроенного здания. Во вторник Генеральная прокуратура сообщила агентству BNS, что решение еще не принято.

Бенкунскас подчеркнул, что, кроме сноса здания, других вариантов нет.

Авария парализовала Рижскую окружную. Движение ограничено после столкновения трёх авто (ФОТО)
Авария парализовала Рижскую окружную. Движение ограничено после столкновения трёх авто (ФОТО)

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях
Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки
«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Загрузка

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Снег парализует движение по всей Латвии

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

