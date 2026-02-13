НАТО выделяет новый пакет помощи Украине

Джон Хили, министр обороны Великобритании:

«Мы можем спасти жизни. Мы можем оказать давление на Путина и договориться о мире, но только если мы будем действовать сообща. И я могу подтвердить, что мы будем действовать сообща».

Встречу по координации помощи Киеву генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ключевой, в том смысле, что европейские страны Альянса уже на практике берут на себя больше ответственности и обязательств.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

«Для безопасности США жизненно важно иметь сильный НАТО, жизненно важно иметь сильное европейское присутствие в НАТО. И именно это и происходит. Мы увеличиваем расходы в Европе и Канаде, чтобы лучше защитить себя».

На заседании обсуждали также и безопасность в Арктике. Накануне Альянс объявил о запуске программы «Арктический страж». Она должна объединить усилия 32 стран НАТО в рамках единой стратегии действий в Заполярье.