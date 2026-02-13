Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Продавец украл с кассы лотерейные билеты и выиграл уголовный процесс

13 февраля, 2026 14:38

Вчера, 12 февраля, представители одного из магазинов обратились в Государственную полицию, сообщив о пропаже лотерейных билетов из торговой точки в Кекаве. Общий ущерб предприятию превысил 1000 евро.

Отреагировав на заявление, сотрудники Южного участка Пригородного управления Рижского регионального управления Государственной полиции провели процессуальные действия. Подозреваемым признан мужчина 1987 года рождения, работавший в этом магазине и ранее судимый за имущественные преступления.

По данным следствия, 20 января этого года он несколько раз похищал лотерейные билеты стоимостью 5, 10 и 20 евро, размещённые у касс магазина. Затем мужчина стирал защитный слой билетов, чтобы проверить наличие выигрыша.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 Уголовного закона — кража в небольшом размере. В рамках процесса расследуются шесть эпизодов краж.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения — обязанность регулярно отмечаться в полиции в установленное время.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

20:19

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

19:24

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

19:00

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

18:59

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

18:50

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Снег парализует движение по всей Латвии

18:21

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

18:15

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

