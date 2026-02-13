Продавец украл с кассы лотерейные билеты и выиграл уголовный процесс

Отреагировав на заявление, сотрудники Южного участка Пригородного управления Рижского регионального управления Государственной полиции провели процессуальные действия. Подозреваемым признан мужчина 1987 года рождения, работавший в этом магазине и ранее судимый за имущественные преступления.

По данным следствия, 20 января этого года он несколько раз похищал лотерейные билеты стоимостью 5, 10 и 20 евро, размещённые у касс магазина. Затем мужчина стирал защитный слой билетов, чтобы проверить наличие выигрыша.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 Уголовного закона — кража в небольшом размере. В рамках процесса расследуются шесть эпизодов краж.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения — обязанность регулярно отмечаться в полиции в установленное время.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.