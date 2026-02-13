Она написала, что ДНК человека не меняется после смены пола: за это студентке грозит до 10 лет

Поводом для уголовного преследования стали сообщения, в которых Боржес утверждала, что транс-женщины «биологически рождаются мужчинами» и что ДНК человека не меняется в результате хирургических операций или гормональной терапии.Вы спросите: а что тут такого, это же просто очевидные факты. Просто, да не просто

В 2025 году прокуратура предъявила ей обвинение по двум эпизодам. Каждый из них предусматривает наказание от 2 до 5 лет тюрьмы, что в совокупности может составить до 10 лет лишения свободы.

Первое судебное слушание по делу состоялось 10 февраля 2026 года. Процесс проходит на фоне продолжающихся в стране дискуссий о границах свободы выражения мнений и защите прав ЛГБТ-сообщества.

Напомним, в 2019 году Верховный федеральный суд Бразилии приравнял гомофобию и трансфобию к преступлениям, подпадающим под действие закона о расизме, до принятия отдельного профильного закона парламентом. С тех пор подобные высказывания могут квалифицироваться как уголовное правонарушение.

Сторона защиты заявляет, что речь идет о выражении мнения по вопросам биологии, тогда как обвинение считает публикации дискриминационными. Судебное разбирательство продолжается.