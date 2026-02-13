Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Латвию идёт арктический холод: в воскресенье подморозит до минус 30 (2)

© LETA 13 февраля, 2026 12:01

Важно 2 комментариев

После снегопада погода в Латвии прояснится, и с севера придет холодный воздух, прогнозируют синоптики.

В субботу вечером, начиная с запада страны, снегопад прекратится, облачность рассеется. В Латгалии снег и метель будут продолжаться до утра, на юге региона возможна оттепель. При порывистом северном и северо-восточном ветре воздух похолодает до -9-14 градусов.

В субботу и воскресенье будет преимущественно солнечно. В воскресенье утром, при отсутствии ветра, температура воздуха во многих местах опустится до -25-30 градусов. В течение дня, с приходом солнца, температура воздуха в большинстве регионов страны поднимется выше -10 градусов.

Также в понедельник вечером температура воздуха может опуститься до -30 градусов или даже на несколько градусов ниже в некоторых местах. Часть страны, вероятно, будет покрыта облаками, которые защитят от сильных морозов. Самые холодные дни ожидаются в восточных регионах в начале следующей недели.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе не ожидается ни сильного антициклона, ни активных циклонов. В течение нескольких дней над Латвией будут снежные облака, а температура воздуха будет колебаться от легких до сильных заморозков.
 

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России
«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Даже не в шоке: рижане начали получать январские счета за отопление (цифры)
Даже не в шоке: рижане начали получать январские счета за отопление (цифры) (2)

Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск
Пропала сестра популярного певца Дукурса: полиция объявила розыск

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса (2)

Мир 2 комментариев

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму? (2)

Важно 2 комментариев

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид (2)

История и культура 2 комментариев

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России (2)

Важно 2 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП (2)

Важно 2 комментариев

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года (2)

История и культура 2 комментариев

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс (2)

Мир 2 комментариев

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

