В субботу вечером, начиная с запада страны, снегопад прекратится, облачность рассеется. В Латгалии снег и метель будут продолжаться до утра, на юге региона возможна оттепель. При порывистом северном и северо-восточном ветре воздух похолодает до -9-14 градусов.

В субботу и воскресенье будет преимущественно солнечно. В воскресенье утром, при отсутствии ветра, температура воздуха во многих местах опустится до -25-30 градусов. В течение дня, с приходом солнца, температура воздуха в большинстве регионов страны поднимется выше -10 градусов.

Также в понедельник вечером температура воздуха может опуститься до -30 градусов или даже на несколько градусов ниже в некоторых местах. Часть страны, вероятно, будет покрыта облаками, которые защитят от сильных морозов. Самые холодные дни ожидаются в восточных регионах в начале следующей недели.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе не ожидается ни сильного антициклона, ни активных циклонов. В течение нескольких дней над Латвией будут снежные облака, а температура воздуха будет колебаться от легких до сильных заморозков.

