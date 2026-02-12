Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему ощущение бедности не исчезает? Князева прикинула бюджет семьи при средних зарплатах (1)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 15:44

Почему ощущение бедности не исчезает, даже если вы работаете на нормальной работе и получаете среднюю заработную плату по стране? Таким вопросом задалась Ольга Князева, журналист, специализирующийся на вопросах экономики. Она записала короткое видео для программы "Акцент", в котором объяснила всё "на пальцах".

В прошлом году официальная средняя зарплата по стране составляла 1811 евро (брутто), а в этом году должна уже составлять 1920 евро (брутто).

Но средняя зарплата, это как средняя температура по больнице из известного анекдота, отмечает Князева и призывает ориентироваться на медианную зарплату. А это 1460 евро брутто, то есть еще до уплаты налогов, а после уплаты это - 1100 евро на руки. Вот реальный доход среднего человека.

Пять лет назад появилась идея вывести бюджет относительных расходов домохозяйств. Это перечень расходов, которые нужны чтобы поддерживать такой уровень жизни, который латвийское общество рассматривает как приемлемый. То есть с продуктами питания нормального качества, включая овощи и фрукты (без алкоголя и сигарет), одеждой, покупкой товаров для дома и развлечениями, вроде похода в кино.

Но вот как выглядел бюджет только на продукты на сентябрь 2025 года:

На среднюю семью, где двое родителей и двое детей, только покупка продуктов, согласно этой схеме, составляет сейчас около 788 евро.

А бюджет расходов на эту же семью, уже со всеми остальными расходами в месяц составляет около 1850-1900 евро.

То есть медианная зарплата - 1100 евро, а для нормальной жизни семьи нужно - 1900 евро. Если в семье работают двое взрослых и получают эту медианную зарплату, то с каждой зарплаты у них остается не более 300 евро. Которые часто уходят, например, на ипотеку. То есть откладывать на подушку безопасности, или на тот же отпуск с такими зарплатами семьям, где есть дети, не приходятся.

Комментарии (1)

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы (1)

«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО) (1)

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски (1)

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте (1)

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена (1)

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады (1)

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания (1)

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении (1)

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок (1)

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

