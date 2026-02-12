В прошлом году официальная средняя зарплата по стране составляла 1811 евро (брутто), а в этом году должна уже составлять 1920 евро (брутто).

Но средняя зарплата, это как средняя температура по больнице из известного анекдота, отмечает Князева и призывает ориентироваться на медианную зарплату. А это 1460 евро брутто, то есть еще до уплаты налогов, а после уплаты это - 1100 евро на руки. Вот реальный доход среднего человека.

Пять лет назад появилась идея вывести бюджет относительных расходов домохозяйств. Это перечень расходов, которые нужны чтобы поддерживать такой уровень жизни, который латвийское общество рассматривает как приемлемый. То есть с продуктами питания нормального качества, включая овощи и фрукты (без алкоголя и сигарет), одеждой, покупкой товаров для дома и развлечениями, вроде похода в кино.

Но вот как выглядел бюджет только на продукты на сентябрь 2025 года:

На среднюю семью, где двое родителей и двое детей, только покупка продуктов, согласно этой схеме, составляет сейчас около 788 евро.

А бюджет расходов на эту же семью, уже со всеми остальными расходами в месяц составляет около 1850-1900 евро.

То есть медианная зарплата - 1100 евро, а для нормальной жизни семьи нужно - 1900 евро. Если в семье работают двое взрослых и получают эту медианную зарплату, то с каждой зарплаты у них остается не более 300 евро. Которые часто уходят, например, на ипотеку. То есть откладывать на подушку безопасности, или на тот же отпуск с такими зарплатами семьям, где есть дети, не приходятся.

Подробнее в сюжете: