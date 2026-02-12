Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной

© LETA 12 февраля, 2026 08:53

Важно 0 комментариев

Государственный контроль пришел к выводу, что закупки электробусов в самоуправлениях на европейские средства проводились неэффективно.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации Госконтроля Гунта Кревица, 14 самоуправлений приобрели 19 электробусов за 8,4 млн евро со значительными ограничениями в использовании.

Некоторые из автобусов были ненадлежащего качества, и не все из них полностью свободны от вредных выбросов, что не позволило полностью достичь цели мероприятия. Автобусы отапливаются дизельным топливом, поэтому сокращение выбросов оказалось ниже, чем ожидалось. Кроме того, общее сокращение выбросов невелико по сравнению с вложенными средствами.

В среднем электробусы простаивают 53% года из-за ограничений. Средний годовой пробег автобусов на 43%, или 13 400 километров, меньше запланированного, обнаружили контролеры. В некоторых случаях автобусы не использовались в течение длительного времени по другим причинам. Например, в Огрском крае электробус простоял более четырех месяцев, потому что у машины стоимостью около 665 000 евро не было водителя. В Прейли автобус долгое время находился в ремонте из-за дефектов.

Госконтроль также отмечает, что процедуры закупок были децентрализованы, конкуренция была недостаточной, а общественные средства использовались неэкономно.

Самоуправления проводили более 30 отдельных закупок, что увеличило административную нагрузку, сузило конкуренцию, привело к значительной разнице в ценах и росту расходов.

Если бы все самоуправления закупили автобусы по самой низкой цене, экономия могла бы составить 677 000 евро, подсчитал Госконтроль.

Некоторые из новых электробусов к моменту поставки имели существенные дефекты качества: ржавчину, трещины в потолочной обшивке и недостаточное отопление в салоне.

"Целью этого мероприятия было освоение имеющегося финансирования, а не достижение наилучшего результата. Хотя цели были оправданы, результат получился дорогим и малопригодным, а вложенные средства не принесли соразмерной отдачи", - сказал член совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш.

"Средства ЕС - это общественные деньги, и к ним нужно относиться так, как если бы это были наши собственные деньги", - добавил он.

Строительство зарядной инфраструктуры также часто не соответствовало назначению. В некоторых случаях были оборудованы большие асфальтированные участки и проведено дорогостоящее благоустройство.

По итогам ревизии Госконтроль дал пять рекомендаций: три - Министерству умного управления и регионального развития, одну - самоуправлениям и одну - Министерству сообщения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?
Эксклюзив

Дешевле только даром: что нам продают под видом масла?

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)
Важно

В результате пожара в Риге погиб человек: подробности (ВИДЕО)

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России
Важно

«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Читать

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники!

Всюду жизнь 10:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Выбор редакции 10:14

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

Важно 10:06

Важно 0 комментариев

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

Читать