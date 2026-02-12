Кто ж наварился? Закупка электробусов в Латвии признана неэффективной

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации Госконтроля Гунта Кревица, 14 самоуправлений приобрели 19 электробусов за 8,4 млн евро со значительными ограничениями в использовании.

Некоторые из автобусов были ненадлежащего качества, и не все из них полностью свободны от вредных выбросов, что не позволило полностью достичь цели мероприятия. Автобусы отапливаются дизельным топливом, поэтому сокращение выбросов оказалось ниже, чем ожидалось. Кроме того, общее сокращение выбросов невелико по сравнению с вложенными средствами.

В среднем электробусы простаивают 53% года из-за ограничений. Средний годовой пробег автобусов на 43%, или 13 400 километров, меньше запланированного, обнаружили контролеры. В некоторых случаях автобусы не использовались в течение длительного времени по другим причинам. Например, в Огрском крае электробус простоял более четырех месяцев, потому что у машины стоимостью около 665 000 евро не было водителя. В Прейли автобус долгое время находился в ремонте из-за дефектов.

Госконтроль также отмечает, что процедуры закупок были децентрализованы, конкуренция была недостаточной, а общественные средства использовались неэкономно.

Самоуправления проводили более 30 отдельных закупок, что увеличило административную нагрузку, сузило конкуренцию, привело к значительной разнице в ценах и росту расходов.

Если бы все самоуправления закупили автобусы по самой низкой цене, экономия могла бы составить 677 000 евро, подсчитал Госконтроль.

Некоторые из новых электробусов к моменту поставки имели существенные дефекты качества: ржавчину, трещины в потолочной обшивке и недостаточное отопление в салоне.

"Целью этого мероприятия было освоение имеющегося финансирования, а не достижение наилучшего результата. Хотя цели были оправданы, результат получился дорогим и малопригодным, а вложенные средства не принесли соразмерной отдачи", - сказал член совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш.

"Средства ЕС - это общественные деньги, и к ним нужно относиться так, как если бы это были наши собственные деньги", - добавил он.

Строительство зарядной инфраструктуры также часто не соответствовало назначению. В некоторых случаях были оборудованы большие асфальтированные участки и проведено дорогостоящее благоустройство.

По итогам ревизии Госконтроль дал пять рекомендаций: три - Министерству умного управления и регионального развития, одну - самоуправлениям и одну - Министерству сообщения.