Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 10:06

Важно 0 комментариев

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

Под давлением критики документ спешно отозвали. Однако на этом история не закончилась. В новой версии инструкций слова о «преимуществах» исчезли — но появился иной акцент: теперь сотрудникам здравоохранения фактически запрещается отговаривать пациентов от таких браков.

И это при том, что медицинские данные указывают: браки между кузенами увеличивают риск врождённых заболеваний у детей в два–три раза. Тем не менее в документе подчёркивается, что «85–90% детей всё равно рождаются здоровыми», словно статистическое большинство должно затмить сам факт повышенного риска.

В Великобритании ребенок двух двоюродных братьев и сестер имеет 6-процентную вероятность унаследовать рецессивное заболевание, по сравнению с 3 процентами для общего населения. Между тем, недавнее исследование, посвященное влиянию на детей кровных родственников, показывает, что, помимо диагностируемых генетических заболеваний, дети двоюродных братьев и сестер чаще сталкиваются с проблемами развития и другими проблемами со здоровьем, пишет Independent.

Ричард Холден, консервативный депутат от Базилдона и Биллерикея, который проводит кампанию за запрет браков между кровными родственниками, сказал The Times: «Я просто нахожу это невероятным. Это действительно беспокоит меня. Брак между двоюродными братьями и сестрами не приносит никакой пользы, а только огромный вред для здоровья, благосостояния, прав личности и сплоченности нашего общества».

Брак между двоюродными братьями и сестрами, который относительно распространен в пакистанских и бангладешских семьях в Великобритании, а также в других частях мира, является законным в Великобритании, несмотря на опасения по поводу его влияния на детей и потенциального принуждения женщин.

В статье, опубликованной в Oxford Journal of Law and Religion в 2024 году, оценивается, что братья и сестры составляют 40-60% всех браков в этих сообществах в Великобритании. Для сравнения: в остальной части населения этот показатель составляет менее 1%.

Это не первый случай, когда Национальная служба здравоохранения (NHS) указывает на преимущества браков между двоюродными братьями и сестрами. В сентябре прошлого года в статье о программе NHS England Genomics Education Programme было сказано, что браки между двоюродными братьями и сестрами связаны с «более сильной поддержкой со стороны расширенной семьи и экономическими преимуществами».

Между тем представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения заявил газете The Independent: «Медицинская наука и доказательства однозначны. Браки между двоюродными братьями и сестрами сопряжены с высоким риском и небезопасны, и мы знаем о генетических дефектах и вреде, которые они могут причинить. Мы работаем с NHS, чтобы выяснить, как были разработаны эти рекомендации, и обеспечить, чтобы это не повторилось».

 

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

