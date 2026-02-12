Bloomberg: потери РФ превысили приток контрактников в армию

Потери России на фронте в Украине в январе текущего года превысили приток новых контрактников в армию, сообщило в среду, 11 февраля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данными одной из западных разведслужб.

Согласно данным, которые приводят источники Bloomberg, в январе 2026 года в вооруженные силы РФ записалось на 9000 меньше новых контрактников, чем российская армия потеряла на фронте. Еще в декабре 2025-го их число было примерно сопоставимо с числом потерь. Однако зимой потери России на фронте в Украине существенно выросли.

Собеседники Bloomberg предполагают, что стратегия, предложенная новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым - довести потери российской армии до 50 тысяч человек в месяц, - отчасти приносит желаемые результаты. В таком случае перед Кремлем может встать вопрос о новой мобилизации.

Потери армии РФ в Украине приближаются к 1,2 млн человек

Несмотря на заявления Москвы об успехах на фронте, аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полагают, что Россия несет чрезвычайно высокие потери при минимальных территориальных приобретениях.

Как считают в CSIS, c февраля 2022 года российские войска потеряли около 1,2 млн человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. За прошлый год потери российской армии составили 425 тысяч человек (в среднем около 35 тысяч ежемесячно). Это превышает потери любой крупной державы в любом вооруженном конфликте со времен Второй мировой войны. Суммарные потери ВС РФ и ВСУ достигли 1,8 млн человек, а к весне достигнут отметки в 2 млн человек, прогнозируют аналитики CSIS.

После перехвата инициативы в 2024 году российская армия в рамках крупнейших наступательных операций продвигалась в среднем на 15-70 метров в сутки, подсчитали в CSIS. Это один из самых низких темпов наступления среди крупных военных кампаний за последнее столетие. С начала 2024 года Россия, по оценкам аналитиков, захватила менее 1,5 процента территории Украины.

C такими оценками согласен один из источников Bloomberg, знакомый с данными западной разведки: с текущими темпами продвижения российской армии потребуется около двух лет, чтобы она смогла захватить весь Донбасс.