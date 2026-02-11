-В наше время не удивляйтесь, если кто-то в ближайшем к вам кабачке ест с тарелки руками -:) — это наше культурное обогащение! - написала Ланга под фотографией, на которой видно, что мужчина берет с тарелки еду рукой. Причем - левой!

Фото посмотрел народ весьма активно - за сутки около 10 тысяч человек. Высказались, правда, сдержанно.

-Многие латвийские молодые люди в последние годы тоже едят руками. Ничего особенного.

«А где граница? Мы (латыши) тоже многое едим руками. Сколько можно есть руками, чтобы тебя не фотографировали? Тех, кто ест бургеры ножом и вилкой, везде считают странными.

Ланге просвещения ради сообщили, что запечатленный на фото, вероятно, нарушил не одно табу. Например, в Индии принято есть руками, используя только правую руку, так как левая считается нечистой и используется для гигиенических процедур. А этот ест левой.

-Ну, это пустяки! Тот, кто видел Китай, Бангладеш, Пакистан или Индию, где никто не моет руки и всё максимально антисанитарно, из-за таких мелочей не переживал бы!

-Странно, что хозяин такого клиента не вывел - сидит без головного убора, ест левой рукой...