«Назвал идиотом и тряс». Родители требуют наказания, педагог уже уволился

По словам родителей, подобные случаи происходят не первый год.

«Уже годы происходит физическое воздействие на учеников и поощрение насилия между ними. Всё замалчивается. Социальный педагог заодно с обидчиками. Просим привлечь к ответственности этих непедагогов».

В распоряжении журналистов оказалось более длинное видео. На нём видно, что во время урока один из учеников ходил по классу в капюшоне. Учитель вмешался спустя почти минуту, после чего резко приблизился к подростку и применил силу.

Директор школы Гунтарс Йиргенсонс сообщил, что педагог сам уведомил руководство сразу после инцидента.

«Ни директор, ни учитель, ни технические сотрудники не могут работать в школе с слабыми нервами. Он только что прошёл испытательный срок. До этого около 20 лет не работал в школе».

По данным школы, у педагога было профильное образование и прежний опыт работы. После случившегося учитель подал заявление об увольнении, и директор его принял.

О произошедшем проинформированы ответственные структуры. Центр защиты детей от комментариев пока воздерживается, ожидая дополнительной информации.

Сам ученик, попавший на видео, признал, что сожалеет о своём поведении.