«Назвал идиотом и тряс». Родители требуют наказания, педагог уже уволился

11 февраля, 2026 12:14

LETA

В Риге разгорелся скандал вокруг основной школы в Саркандаугаве. Родители семиклассника передали программе «Bez Tabu» видео, на котором учитель подходит к ученику, хватает его за шею и резко трясёт, предварительно назвав «идиотом».

По словам родителей, подобные случаи происходят не первый год.

«Уже годы происходит физическое воздействие на учеников и поощрение насилия между ними. Всё замалчивается. Социальный педагог заодно с обидчиками. Просим привлечь к ответственности этих непедагогов».

В распоряжении журналистов оказалось более длинное видео. На нём видно, что во время урока один из учеников ходил по классу в капюшоне. Учитель вмешался спустя почти минуту, после чего резко приблизился к подростку и применил силу.

Директор школы Гунтарс Йиргенсонс сообщил, что педагог сам уведомил руководство сразу после инцидента.

«Ни директор, ни учитель, ни технические сотрудники не могут работать в школе с слабыми нервами. Он только что прошёл испытательный срок. До этого около 20 лет не работал в школе».

По данным школы, у педагога было профильное образование и прежний опыт работы. После случившегося учитель подал заявление об увольнении, и директор его принял.

О произошедшем проинформированы ответственные структуры. Центр защиты детей от комментариев пока воздерживается, ожидая дополнительной информации.

Сам ученик, попавший на видео, признал, что сожалеет о своём поведении.

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу?

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

