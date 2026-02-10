Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Соцсети ополчились на Биркавса: он не помнит, как ужасно русифицировали латышей в СССР (3)

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 18:24

Выбор редакции 3 комментариев

YouTube

Бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в интервью программе "Акцент" Ольги Князевой и Евгения Антонова признался, что в советские времена больше говорил по-латышски, чем сейчас. Это заявление вызвало бурю в соцсетях.

Латыши пишут, что их бывший премьер якобы отрицает ужасные последствия русификации. И вспоминают как русские относились к латышской речи в период СССР.

«Он жил не в той среде, в которой жили мы. В одном из районов Лиепаи в конце 1980-х годов нам могли дать по роже, если слышали, как кто-то из нас говорит по-латышски, а в двуязычной школе двери в коридорах на этаже, где учились латышские ученики, были заперты, чтобы предотвратить насилие», - вспоминает Айгарс Прусис.

«В. Биркавс жалко отрицает преступления советской русификации и делает вид, что их никогда не было! Он хвастается, что сейчас говорит по-латышски хуже, чем в советские годы, потому что его жена русская! К сожалению, таких случаев много», — добавляет Валдис Ванагс.

«Для тех, кто не жил в то время, — русификация имела место, И латышский язык был лучше в советскую эпоху. Оба утверждения верны. Латышский язык преподавали в школах гораздо серьёзнее, чем сейчас», - вспоминает ещё один очевидец эпохи.

"На моей работе все бланки были на русском языке. Помню, как подростком подрабатывала летом в магазине в Юрмале и заговорила там с каким-то мужчиной по-латышски. Он был готов меня избить, фашист и так далее", - вспоминает Инесе.

Но были и те, кто помнит, что во время СССР жил в латышской среде и особо не сталкивался с русским языом.

"В юности, в начале 80-х, я жила в Старой Риге, училась в Старой Риге, это была очень латышская среда, я даже не помню никакого особого контакта с русским языком, только уроки языка в школе", - вспоминает женщина, подписавшаяся как эстонка с Сааремаа.

"На самом деле всё было не так. Я учился в латышской школе, хотя жил по соседству с русской школой, а потом учился и работал на латышском языке. Русский язык преподавали много из-за армии, но был и английский; мы выучили латышский лучше, чем нынешние латыши, которые учатся в одном классе с нелатышами", - рассказывает Имантс Горбанс.

"Эти утверждения нельзя принимать за абсолютную истину. Особенно утверждение о том, что латышских детей заставляли учиться на русском языке. Их заставляли учить русский язык, но не на русском…", - напоминает Домигайс.

"В советскую эпоху существовали латвийские детские сады, латвийские школы и латвийские университеты. А сейчас русские детские сады, русские школы и русские университеты запрещены. Это ненормально для свободного, демократического и правового государства — это совершенно ненормально", - написал публицист Сандрис Точс.

 

Комментарии (3)

