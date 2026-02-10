Опрос Press: люди хотят от государства не денег, а более низких тарифов на тепло. Реально ли это?

Как недавно сообщал LSM, руководство Рижской ассоциации устойчивого теплоснабжения обеспокоено тем, что не закупается более дешевая теплоэнергия, которая позволила бы снизить счета. Парламентская следственная комиссия Сейма также считает, что в Риге возможно более дешевое теплоснабжение.

В Риге работают четыре независимые котельные. В 2024 году эти предприятия продавали тепло почти на треть дешевле, чем тариф «Latvenergo», а в первом полугодии 2025 года — на 21 % дешевле.

Председатель правления «Eco Energy Riga» Янис Тимма подсчитал, что в январе за 15 дней на покупку тепловой энергии было потрачено примерно на 110 тысяч евро больше, чем если бы было использовано самое дешевое доступное предложение. Эта сумма в конечном итоге отражается на счетах за отопление жителей Риги.

«Тариф TEC1 составляет 66 евро, тариф TEC2 – 70 евро, но наша цена, по которой эта конкретная котельная продавала тепло в этом отопительном сезоне, составляет в среднем 50,99 евро. Если посмотреть на дымоход, то видно, что он не дымит, потому что станция выключена, так как не покупают более дешевое тепло», – сказал Тимма.

В январе производственное предприятие этой компании практически не работало. Тимма называет прежнюю риторику о том, что мелкие производители являются дорогостоящими, явно ложной.

«Это Закон об энергетике. В нем упоминается термин, что покупки должны осуществляться по принципу экономической постепенности, то есть покупать самое дешевое. Мы предлагаем на 20 евро дешевле, но они не покупают. Есть ссылка на другие пункты Закона об энергетике, которые запутаны, и «Rīgas siltums» заявляет, что они имеют право не покупать эту тепловую энергию», — пояснил Тимма.

Ассоциация рассматривает возможность обратиться в прокуратуру и уже подготовила поправки к закону, которые еще более четко предписывают покупать более дешевую тепловую энергию.

Правда председатель правления «Rīgas siltums» Калвис Калниньш не согласен с высказанными обвинениями, заявляя, что независимый производитель, скорее всего, не сможет конкурировать по объемам.

Калниньш пояснил, что «здесь нужно смотреть шире. В том объеме, в котором можно купить, где есть конкуренция, мы всегда покупаем в соответствии с законом и самые дешевые объемы и компоненты энергии. Похоже, что планируется войти в тот объем, где нет зоны конкуренции, и поставлять туда энергию. Но, к сожалению, там они не могут поставлять энергию в полном объеме».

Министерство экономики признало, что текущий порядок закупки электроэнергии необходимо усовершенствовать. Поправки уже представлены и рассматриваются ответственной комиссией Сейма перед третьим чтением.