Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Опрос Press: люди хотят от государства не денег, а более низких тарифов на тепло. Реально ли это?

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 11:44

Новости Латвии 0 комментариев

Опрос проведенный Press.lv среди своих читателей показал, что большинство из них в качестве господдержки в связи с громадными счетами за отопление предпочли бы меры по снижению тарифов. Реально ли это? Если заняться вопросом по настоящему, то да.

Как недавно сообщал LSM, руководство Рижской ассоциации устойчивого теплоснабжения обеспокоено тем, что не закупается более дешевая теплоэнергия, которая позволила бы снизить счета. Парламентская следственная комиссия Сейма также считает, что в Риге возможно более дешевое теплоснабжение.

В Риге работают четыре независимые котельные. В 2024 году эти предприятия продавали тепло почти на треть дешевле, чем тариф «Latvenergo», а в первом полугодии 2025 года — на 21 % дешевле.

Председатель правления «Eco Energy Riga» Янис Тимма подсчитал, что в январе за 15 дней на покупку тепловой энергии было потрачено примерно на 110 тысяч евро больше, чем если бы было использовано самое дешевое доступное предложение. Эта сумма в конечном итоге отражается на счетах за отопление жителей Риги.

«Тариф TEC1 составляет 66 евро, тариф TEC2 – 70 евро, но наша цена, по которой эта конкретная котельная продавала тепло в этом отопительном сезоне, составляет в среднем 50,99 евро. Если посмотреть на дымоход, то видно, что он не дымит, потому что станция выключена, так как не покупают более дешевое тепло», – сказал Тимма.

В январе производственное предприятие этой компании практически не работало. Тимма называет прежнюю риторику о том, что мелкие производители являются дорогостоящими, явно ложной.

«Это Закон об энергетике. В нем упоминается термин, что покупки должны осуществляться по принципу экономической постепенности, то есть покупать самое дешевое. Мы предлагаем на 20 евро дешевле, но они не покупают. Есть ссылка на другие пункты Закона об энергетике, которые запутаны, и «Rīgas siltums» заявляет, что они имеют право не покупать эту тепловую энергию», — пояснил Тимма.

Ассоциация рассматривает возможность обратиться в прокуратуру и уже подготовила поправки к закону, которые еще более четко предписывают покупать более дешевую тепловую энергию.

Правда председатель правления «Rīgas siltums» Калвис Калниньш не согласен с высказанными обвинениями, заявляя, что независимый производитель, скорее всего, не сможет конкурировать по объемам.

Калниньш пояснил, что «здесь нужно смотреть шире. В том объеме, в котором можно купить, где есть конкуренция, мы всегда покупаем в соответствии с законом и самые дешевые объемы и компоненты энергии. Похоже, что планируется войти в тот объем, где нет зоны конкуренции, и поставлять туда энергию. Но, к сожалению, там они не могут поставлять энергию в полном объеме».

Министерство экономики признало, что текущий порядок закупки электроэнергии необходимо усовершенствовать. Поправки уже представлены и рассматриваются ответственной комиссией Сейма перед третьим чтением.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Важно

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Важно

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать