Nike обвиняют в дискриминации белых работников: правительство США ведёт следствие

Комиссия по равным возможностям в сфере занятости (EEOC), которая обеспечивает соблюдение законов о дискриминации на рабочем месте, объявила в среду, что запросила у компании документы, начиная с 2018 года, включая данные о расовой и этнической принадлежности, а также информацию о том, влияла ли такая информация на размер заработной платы руководителей.

Судебные документы показывают, что комиссия расследует утверждения о том, что компания «применяла практику неравного обращения с белыми сотрудниками, соискателями и участниками программ обучения».

Nike назвала расследование «неожиданным и необычным обострением ситуации». В своем заявлении компания сообщила, что соблюдает все законы, запрещающие дискриминацию.

Решение вступить в борьбу с Nike, известным потребительским брендом, является одним из первых крупных шагов, предпринятых EEOC при президенте США Дональде Трампе, который критикует инициативы по обеспечению разнообразия, заявляя, что они приводят к «обратной дискриминации».

EEOC заявила, что ее расследование было инициировано жалобой, поданной в 2024 году организацией America First Legal, партийной организацией, основанной советником Трампа Стивеном Миллером, которая считает «ликвидацию разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) своим главным приоритетом.

В своем запросе о вызове в суд EEOC заявила, что Nike не ответила в полной мере на запросы о предоставлении информации о практиках найма, обучения и продвижения по службе в компании, а также о целях найма представителей расовых и этнических меньшинств. Согласно судебным документам, эти запросы были направлены 13 месяцев назад и включали предыдущую повестку в суд. «Невыполнение Nike своих обязательств... задержало и затруднило расследование EEOC в отношении предполагаемых незаконных практик найма», — говорится в судебных документах.

Nike заявила, что уже предоставила EEOC тысячи страниц информации в ответ на ее запросы. Компания утверждает, что расследование должно быть прекращено, поскольку ее допрашивают о политике разнообразия, которую ранее поддерживало федеральное агентство.