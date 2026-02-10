Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Большинство латвийцев положительно относится к проекту «Rail Baltica»: опрос (ЦИФРЫ)

© LETA 10 февраля, 2026 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии 52% жителей положительно относятся к железнодорожному проекту «Rail Baltica», сообщило LETA совместное предприятие стран Балтии AS «RB Rail», ссылаясь на результаты опроса, проведенного в сотрудничестве с исследовательским агентством «Norstat».

В то же время, согласно результатам опроса, 24% жителей Латвии нейтрально относятся к проекту Rail Baltica, а 6% респондентов дали крайне негативную оценку.

Между тем, 67% латвийских респондентов выразили мнение, что аспект военной мобильности проекта Rail Baltica важен для безопасности стран Балтии, а 71% респондентов согласились с тем, что проект улучшит способность НАТО быстро перебрасывать войска и военную технику в регионе.

Согласно данным опроса, совместное предприятие считает проект «Rail Baltica» стратегически важным инфраструктурным объектом в контексте мобильности, безопасности и экономического роста. В то же время данные указывают на высокие ожидания, поскольку жители хотят видеть прогресс и конкретные работы, а также четко понимать, как осуществляется управление проектом.

Компания "RB Rail" также отмечает, что аспект безопасности проекта "Rail Baltica" одинаково высоко ценится различными группами общества — как молодым, так и старшим поколением, которые считают его важным для региона. Кроме того, согласно данным опроса, важность военной мобильности для безопасности Балтики наиболее высоко оценивается старшим поколением, то есть жителями в возрасте от 66 до 75 лет.

В то же время результаты опроса показывают, что жители хотят знать больше о проекте, в том числе видеть ход его реализации. Хотя общий уровень осведомленности в странах Балтии превышает 90%, некоторые респонденты указали на недостаточность имеющейся информации. Это, по мнению «RB Rail», свидетельствует о важности для общественности видеть конкретные достижения, использование финансирования, информацию о стоимости проекта, ход строительных работ и практические результаты, подтверждающие продвижение проекта от планирования до реализации.

В декабре 2025 года компания "Rail Baltica" в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat" провела опрос общественного мнения, в котором приняли участие 1006 респондентов в Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

Ранее сообщалось, что, по информации от RB Rail, затраты на первый этап проекта Rail Baltica в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро придется на Латвию. Однако потенциальная экономия за счет оптимизации технических решений, а также других мер, может составить до 500 миллионов евро.

Согласно анализу затрат и выгод, проведенному в странах Балтии, общая стоимость проекта может достичь 23,8 миллиарда евро. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейской стандартной колеи от Таллина до литовско-польской границы, чтобы еще больше связать страны Балтии с другими европейскими странами железнодорожным сообщением. Планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров в странах Балтии с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов
Важно

Взорванный дом можно восстановить! Рига покроет целых 5% расходов

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?
Важно

Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Читать
Загрузка

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Читать

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Читать

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Читать

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Читать

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Читать

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать