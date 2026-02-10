Большинство латвийцев положительно относится к проекту «Rail Baltica»: опрос (ЦИФРЫ)

В то же время, согласно результатам опроса, 24% жителей Латвии нейтрально относятся к проекту Rail Baltica, а 6% респондентов дали крайне негативную оценку.

Между тем, 67% латвийских респондентов выразили мнение, что аспект военной мобильности проекта Rail Baltica важен для безопасности стран Балтии, а 71% респондентов согласились с тем, что проект улучшит способность НАТО быстро перебрасывать войска и военную технику в регионе.

Согласно данным опроса, совместное предприятие считает проект «Rail Baltica» стратегически важным инфраструктурным объектом в контексте мобильности, безопасности и экономического роста. В то же время данные указывают на высокие ожидания, поскольку жители хотят видеть прогресс и конкретные работы, а также четко понимать, как осуществляется управление проектом.

Компания "RB Rail" также отмечает, что аспект безопасности проекта "Rail Baltica" одинаково высоко ценится различными группами общества — как молодым, так и старшим поколением, которые считают его важным для региона. Кроме того, согласно данным опроса, важность военной мобильности для безопасности Балтики наиболее высоко оценивается старшим поколением, то есть жителями в возрасте от 66 до 75 лет.

В то же время результаты опроса показывают, что жители хотят знать больше о проекте, в том числе видеть ход его реализации. Хотя общий уровень осведомленности в странах Балтии превышает 90%, некоторые респонденты указали на недостаточность имеющейся информации. Это, по мнению «RB Rail», свидетельствует о важности для общественности видеть конкретные достижения, использование финансирования, информацию о стоимости проекта, ход строительных работ и практические результаты, подтверждающие продвижение проекта от планирования до реализации.

В декабре 2025 года компания "Rail Baltica" в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat" провела опрос общественного мнения, в котором приняли участие 1006 респондентов в Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

Ранее сообщалось, что, по информации от RB Rail, затраты на первый этап проекта Rail Baltica в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро придется на Латвию. Однако потенциальная экономия за счет оптимизации технических решений, а также других мер, может составить до 500 миллионов евро.

Согласно анализу затрат и выгод, проведенному в странах Балтии, общая стоимость проекта может достичь 23,8 миллиарда евро. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейской стандартной колеи от Таллина до литовско-польской границы, чтобы еще больше связать страны Балтии с другими европейскими странами железнодорожным сообщением. Планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров в странах Балтии с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

