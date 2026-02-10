Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

10 февраля, 2026

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

В отрасли считают, что "Amber Latvijas balzams", подав заявление о правовой защите, сможет реструктурироваться и продолжить свою деятельность.

"Для алкоголя, как и для любой потребительской продукции, очень важен бренд, а портфель брендов "Latvijas Balzams" имеет долгую историю и является стабильным активом на рынке. Я был бы очень удивлен, если бы эти бренды исчезли с полок", - говорит Мартиньш Барканс, основатель и владелец ООО "Abavas dārzi".

Решение "Amber Latvijas balzams" обратиться за правовой защитой было принято после нескольких лет нарастающих внешних проблем. Основными из них предприятие считает конфискацию российских активов и спад на рынке.

Однако "Amber Latvijas balzams" полна решимости продолжить свою деятельность в Латвии.

"Бренды, лежащие в основе компании, остаются сильными и конкурентоспособными. Компания в принципе жизнеспособна", - говорится в заявлении"Amber Latvijas balzams".

"В Латвии потребление алкогольных напитков снижается на 3-5% в год. И я уверенно прогнозирую, что эта тенденция сохранится как минимум еще два-три года", - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич.

В чем причина снижения потребления? Новое поколение потребляет гораздо меньше алкоголя, чем предыдущее, а также пьет больше слабоалкогольных или безалкогольных напитков, признают все опрошенные эксперты отрасли. Потребление алкоголя снижается - это глобальная тенденция во всем мире.

"Изменение привычек подтверждается тем, что объемы покупок безалкогольного пива быстро растут, - добавил Данусевич.

"То, что потребление крепких алкогольных напитков снижается, - это хорошо. Напиваться больше не модно. Мы движемся в правильном направлении. Алкоголь нужен не для того, чтобы напиться, что является болезнью, а для удовольствия и праздников, для улучшения настроения. Крепкий алкоголь для этой цели не годится. Потребляется вино, пиво. Это движение - отказ от крепких алкогольных напитков - это хорошо", - говорит руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

