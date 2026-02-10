Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
До минус 29 подморозило сегодня ночью: днём обещают снегопады

© LETA 10 февраля, 2026 07:55

Важно 0 комментариев

Во вторник в 5 утра температура воздуха в стране колебалась от -6,4 градуса на Колке и -8,4 градуса в Вентспилсе до -24,7 градуса в Мадоне и -29 градусов на наблюдательной станции Даугавпилс, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Наблюдательная станция в Даугавпилсе расположена в восточной части города, недалеко от водохранилища Ружели. В других районах города и его окрестностей воздух в среднем теплее, а в некоторых местах температура воздуха при заморозках опускается на десять градусов ниже.

Согласно информации от «Latvijas Valsts ceļu» (Латвийские государственные дороги), минимальная температура воздуха до пяти утра местами составляла -25–27 градусов в Латгалии, а также в окрестностях Добеле, Плявиняс и Гулбене.

Согласно распоряжениям правительства, дети младше 12 лет не могут посещать школу, если температура воздуха ниже -20 градусов, а учащиеся от 13 лет не могут ходить в школу, если температура воздуха опустилась как минимум до -25 градусов.

В западной части страны небо облачное, облачность усиливается и в центральной части Латвии. Местами небольшой снег, туман и иней.

Дует лёгкий южный ветер. Качество воздуха преимущественно умеренное.

В Риге ранним утром небо преимущественно ясное, затянутое облаками с запада, дует южный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в 5 утра составляла -17 градусов в центре города и -20 градусов в аэропорту.

По прогнозам синоптиков, во вторник местами в Латвии ожидается небольшой снегопад, главным образом в северо-западной части страны.

Небо будет облачным, местами прояснится. Местами сохранится иней. Будет дуть легкий южный ветер.

В большинстве районов страны температура воздуха поднимется до -5-10 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть легкий южный ветер, а температура воздуха поднимется до -9 градусов.

Атмосферное давление падает, утром оно составляет 1010-1015 гектопаскалей на уровне моря.

Комментарии (0)
