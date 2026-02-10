Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Две трети немцев считают США главной угрозой миру после России

© Deutsche Welle 10 февраля, 2026 09:15

Почти две трети жителей Германии (65%) назвали США страной, которая в ближайшие годы будет представлять наибольшую угрозу миру на планете, следует из исследования Института изучения общественного мнения в Алленсбахе, выполненного по заказу Центра стратегии и высшего руководства.

В исследовании, которое проводилось с 6 по 19 января, участвовали 1077 жителей страны в возрасте старше 16 лет. Его результатами во вторник, 10 февраля, поделилось агентство dpa.

Для сравнения, такой ответ на аналогичный вопрос в 2025 году дали 46% проживающих в ФРГ, а в 2024-м - 24%. Кроме того, свежий опрос показал, что только 32% жителей Германии считают, что США окажут военную помощь в случае нападения на европейское государство-член НАТО. Не верят в это 35% респондентов, остальные 33% не определились с ответом.

В то же время 81% опрошенных заявили, что самую большую угрозу миру в ближайшие годы, по их мнению, будет представлять Россия. С начала полномасштабной войны в Украине угрозу со стороны Москвы ежегодно называли главной 75-82% респондентов. Еще одну крупную державу - Китай - угрозой миру посчитали 46% жителей ФРГ.

Около половины опрошенных не покинут страну в случае войны

Жители Германии не верят, что страна в ближайшие годы окажется втянутой в войну: 40% респондентов считают такой сценарий "скорее маловероятным", 5% - "очень маловероятным", еще 24% с ответом не определились. "Очень вероятной" войну в Германии считают всего 3% опрошенных, а "скорее вероятной" - 28%.

При этом почти половина (49%) респондентов заявила, что не рассматривает возможность покинуть Германию в случае начала войны. Изучить такой вариант при необходимости готовы 24%, еще 14% уже думали об этом. С ответом не определились 13% опрошенных.

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

