Две трети немцев считают США главной угрозой миру после России

В исследовании, которое проводилось с 6 по 19 января, участвовали 1077 жителей страны в возрасте старше 16 лет. Его результатами во вторник, 10 февраля, поделилось агентство dpa.

Для сравнения, такой ответ на аналогичный вопрос в 2025 году дали 46% проживающих в ФРГ, а в 2024-м - 24%. Кроме того, свежий опрос показал, что только 32% жителей Германии считают, что США окажут военную помощь в случае нападения на европейское государство-член НАТО. Не верят в это 35% респондентов, остальные 33% не определились с ответом.

В то же время 81% опрошенных заявили, что самую большую угрозу миру в ближайшие годы, по их мнению, будет представлять Россия. С начала полномасштабной войны в Украине угрозу со стороны Москвы ежегодно называли главной 75-82% респондентов. Еще одну крупную державу - Китай - угрозой миру посчитали 46% жителей ФРГ.

Около половины опрошенных не покинут страну в случае войны

Жители Германии не верят, что страна в ближайшие годы окажется втянутой в войну: 40% респондентов считают такой сценарий "скорее маловероятным", 5% - "очень маловероятным", еще 24% с ответом не определились. "Очень вероятной" войну в Германии считают всего 3% опрошенных, а "скорее вероятной" - 28%.

При этом почти половина (49%) респондентов заявила, что не рассматривает возможность покинуть Германию в случае начала войны. Изучить такой вариант при необходимости готовы 24%, еще 14% уже думали об этом. С ответом не определились 13% опрошенных.