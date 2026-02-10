Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кражи в детских садах: подозреваемый задержан по горячим следам (1)

© LETA 10 февраля, 2026 08:25

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В октябре прошлого года в полицию поступила информация о том, что в нескольких дошкольных образовательных учреждениях побывал вор, похитив различные вещи. Пока детские сады решали вопрос о недопущении посторонних лиц на свою территорию, полиция начала уголовный процесс и задержала предполагаемого виновного.

В ходе расследования установлено, что кражи были совершены в сентябре и октябре в трёх образовательных учреждениях в Лиепае. В одном случае при проникновении в детский сад были похищены 24 евро из сумок двух человек и колонка JBL стоимостью 99 евро, в результате чего материальный ущерб составил 123 евро.

Во втором случае, проникнув в другое дошкольное учреждение, злоумышленник попытался похитить 15 евро из кошелька, однако был застигнут на месте происшествия и после этого скрылся.

В третьем случае при проникновении в раздевалку сотрудников образовательного учреждения из кошелька, находившегося в сумке, были украдены 125 евро.

Также в отношении мужчины начат уголовный процесс за то, что он в магазине выпил алкогольный напиток, съел булочку,  взял букет цветов и вышел, не заплатив за товары, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 14 евро.

Ещё одна кража была совершена в одном из медицинских учреждений Лиепаи, где у сотрудницы был похищен кошелёк с 50 евро и банковской картой, которой вор воспользовался, сняв с неё 500 евро.

Задержанный уже ранее попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за преступления имущественного характера. Согласно Уголовному закону, наиболее строгим наказанием за такие преступления является лишение свободы на срок до пяти лет.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы (1)

Наука 10:18

Наука 1 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море (1)

Важно 10:12

Важно 1 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде (1)

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 1 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя? (1)

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 1 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла (1)

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 1 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО) (1)

Важно 09:47

Важно 1 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ (1)

Важно 09:44

Важно 1 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

