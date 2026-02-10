В ходе расследования установлено, что кражи были совершены в сентябре и октябре в трёх образовательных учреждениях в Лиепае. В одном случае при проникновении в детский сад были похищены 24 евро из сумок двух человек и колонка JBL стоимостью 99 евро, в результате чего материальный ущерб составил 123 евро.

Во втором случае, проникнув в другое дошкольное учреждение, злоумышленник попытался похитить 15 евро из кошелька, однако был застигнут на месте происшествия и после этого скрылся.

В третьем случае при проникновении в раздевалку сотрудников образовательного учреждения из кошелька, находившегося в сумке, были украдены 125 евро.

Также в отношении мужчины начат уголовный процесс за то, что он в магазине выпил алкогольный напиток, съел булочку, взял букет цветов и вышел, не заплатив за товары, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 14 евро.

Ещё одна кража была совершена в одном из медицинских учреждений Лиепаи, где у сотрудницы был похищен кошелёк с 50 евро и банковской картой, которой вор воспользовался, сняв с неё 500 евро.

Задержанный уже ранее попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за преступления имущественного характера. Согласно Уголовному закону, наиболее строгим наказанием за такие преступления является лишение свободы на срок до пяти лет.