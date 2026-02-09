Оштрафованы более 200 человек: дорогие прогулки по льду

Со льда Даугавы полицейские вывели 86 человек, еще 60 человек были отправлены на берег с прилегающего к административной территории Риги морского побережья в Вецаки. Кроме того, со льда Даугавы в районе Мангальсалы на берег были выведены около 100 человек.

Как сообщалось, в субботу вступило в силу распоряжение исполнительного директора Рижского самоуправления Яниса Ланге о запрете нахождения на льду Даугавы.

За выход на лед в период действия запрета может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 100 евро.