Подача ежегодных деклараций в СГД: мошенники основательно подготовились

Юристы и IT-специалисты предупреждают: к сезону массовой подачи деклараций аферисты подготовились основательно. Они вкладываются в фальшивые сайты, почти неотличимые от настоящего портала Службы госдоходов, и покупают рекламу в поисковиках. В итоге, когда человек вводит в Google «VID EDS», среди первых ссылок может оказаться подделка.

Ошибка возникает именно на этапе поиска. Пользователь уверен, что ищет защищённую Электронную систему декларирования, но переходит по рекламной ссылке, ведущей на липовый сайт, имитирующий государственный портал. Мошенники пользуются тем, что аббревиатура EDS может означать что угодно, и поисковик автоматически продвигает такие ссылки.

Защититься можно довольно просто. Достаточно один раз ввести правильный адрес — eds.vid.gov.lv — и сохранить его в закладках, а не искать каждый раз через Google. То же самое стоит сделать и с другими важными госресурсами.

Есть и ещё один важный признак обмана: настоящая система EDS никогда не запрашивает PIN2 для входа. Для авторизации нужен только PIN1. PIN2 используется исключительно для подписания документов или подтверждения платежей. Если сайт требует PIN2 уже на этапе входа — это мошенники.

Коротко о главном:

— будьте осторожны при поиске госпорталов через Google;

— заходите на такие сайты через закладки;

— помните: запрос PIN2 при входе — верный признак поддельного сайта.