Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

«Давно следовало заменить директоров школ на лояльных госязыку»: Ражукс (1)

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 08:55

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Ромуальд Ражукс — бывший председатель Народного фронта Латвии и один из ключевых участников событий начала 1990-х — размышляет о значении баррикад и о том, с какими проблемами страна сталкивается сегодня. Он возглавлял Народный фронт в 1990–1992 годах, в самый напряжённый период борьбы за независимость, пережил баррикады и августовский путч, а затем долгие годы оставался в политике — был депутатом Сейма и муниципальных дум.

В годовщину баррикад Ражукса спрашивают, умеет ли Латвия хранить эту память. Он отвечает: «В настоящее время — определенно да. При этом, по его словам, главный вопрос — насколько смысл этих событий доходит до молодёжи: «Молодежь в принципе знает, что такое баррикады… Но чего молодые люди не осознают… так это того, что свобода вовсе не является чем-то само собой разумеющимся… Молодежь дышит свободой как воздухом и даже не представляет, что может быть иначе».

Говоря о 1990-х, он считает упущением то, как решался языковой вопрос в школах: «Следовало своевременно заменить директоров школ на людей, лояльных независимости и латышскому языку». Среди ключевых ошибок на уровне государства он называет и отсутствие обязательного медицинского страхования: «Именно поэтому сейчас здравоохранение находится в кричащем кризисе… Очевидно, что у системы здравоохранения физически нет денег… Затем пришла Винькеле, все сравняла с землей… и теперь мы видим последствия».

О сегодняшней Латвии он высказывается жёстко: «Демографическая ситуация трагическая, а в экономическом развитии мы на последних местах как в Европейском союзе, так и среди стран Балтии». Причины он видит в слабом управлении и бюрократии: «В государственном управлении мы медленные, нерешительные… без взгляда в будущее», а также в том, что «создается впечатление, что у власти находятся бюрократы, а не политики».

Сравнивая работу Рижской думы раньше и сейчас, Ражукс отмечает: «Тогда действительно имели значение депутатские комитеты. Сейчас фактически все определяют департаменты». Похожая ситуация, по его словам, и в Сейме.

Несмотря на жёсткую критику, Ражукс уверен: выход есть, и преодоление отставания — задача сложная, но вполне выполнимая.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Важно

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы (1)

Наука 10:18

Наука 1 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море (1)

Важно 10:12

Важно 1 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде (1)

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 1 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя? (1)

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 1 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла (1)

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 1 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО) (1)

Важно 09:47

Важно 1 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ (1)

Важно 09:44

Важно 1 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать