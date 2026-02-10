В годовщину баррикад Ражукса спрашивают, умеет ли Латвия хранить эту память. Он отвечает: «В настоящее время — определенно да. При этом, по его словам, главный вопрос — насколько смысл этих событий доходит до молодёжи: «Молодежь в принципе знает, что такое баррикады… Но чего молодые люди не осознают… так это того, что свобода вовсе не является чем-то само собой разумеющимся… Молодежь дышит свободой как воздухом и даже не представляет, что может быть иначе».

Говоря о 1990-х, он считает упущением то, как решался языковой вопрос в школах: «Следовало своевременно заменить директоров школ на людей, лояльных независимости и латышскому языку». Среди ключевых ошибок на уровне государства он называет и отсутствие обязательного медицинского страхования: «Именно поэтому сейчас здравоохранение находится в кричащем кризисе… Очевидно, что у системы здравоохранения физически нет денег… Затем пришла Винькеле, все сравняла с землей… и теперь мы видим последствия».

О сегодняшней Латвии он высказывается жёстко: «Демографическая ситуация трагическая, а в экономическом развитии мы на последних местах как в Европейском союзе, так и среди стран Балтии». Причины он видит в слабом управлении и бюрократии: «В государственном управлении мы медленные, нерешительные… без взгляда в будущее», а также в том, что «создается впечатление, что у власти находятся бюрократы, а не политики».

Сравнивая работу Рижской думы раньше и сейчас, Ражукс отмечает: «Тогда действительно имели значение депутатские комитеты. Сейчас фактически все определяют департаменты». Похожая ситуация, по его словам, и в Сейме.

Несмотря на жёсткую критику, Ражукс уверен: выход есть, и преодоление отставания — задача сложная, но вполне выполнимая.