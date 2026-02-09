«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит? Почему за въезд в Юрмалу нужно платить 5 евро? Мы платим налоги, живём здесь, растим детей, и нам ещё надо платить за то, чтобы просто въехать на свою территорию? Это действительно нормально, или я чего-то не понимаю?» — спрашивает Бриедис на своей странице в Твиттере/X.

Интересно, что многие жители страны гнев Бриедиса не поддержали. Они считают, что плата за въезд на курорт - штука нормальная.

"Почему тебя не волнует, что в Риге приходится платить за парковки? Это ведь тоже «наше». И ещё платить налог на недвижимость за то, что «нам принадлежит». Если цепляться, то сразу ко всему", - пишет комментатор под псевдонимом Сын рыбака.

"Майрис, в Юрмале НЕТ платных парковок для автомобилей. Думаю, объяснение понятно и вопросов больше быть не должно. Начните сначала с платных парковок, где дерут ненормальные деньги, в том числе у больниц", - посоветовали Бриедису.

"Вся Латвия — нет, а вот Юрмала (пока что) принадлежит русской мафии, и они, естественно, могут распоряжаться своим имуществом как хотят", - отметили в комментариях.

"Коммунизм закончился. Тебе принадлежит только то, что записано за тобой в земельной книге. Хочешь ездить в курортный город бесплатно — купи там недвижимость и задекларируйся", - советует Том.

Также Бриедису посоветовали ездить в Юрмалу на поезде, тогда платить за проезд не придётся.