«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит? Почему за въезд в Юрмалу нужно платить 5 евро? Мы платим налоги, живём здесь, растим детей, и нам ещё надо платить за то, чтобы просто въехать на свою территорию? Это действительно нормально, или я чего-то не понимаю?» — спрашивает Бриедис на своей странице в Твиттере/X.
Интересно, что многие жители страны гнев Бриедиса не поддержали. Они считают, что плата за въезд на курорт - штука нормальная.
"Почему тебя не волнует, что в Риге приходится платить за парковки? Это ведь тоже «наше». И ещё платить налог на недвижимость за то, что «нам принадлежит». Если цепляться, то сразу ко всему", - пишет комментатор под псевдонимом Сын рыбака.
"Майрис, в Юрмале НЕТ платных парковок для автомобилей. Думаю, объяснение понятно и вопросов больше быть не должно. Начните сначала с платных парковок, где дерут ненормальные деньги, в том числе у больниц", - посоветовали Бриедису.
"Вся Латвия — нет, а вот Юрмала (пока что) принадлежит русской мафии, и они, естественно, могут распоряжаться своим имуществом как хотят", - отметили в комментариях.
"Коммунизм закончился. Тебе принадлежит только то, что записано за тобой в земельной книге. Хочешь ездить в курортный город бесплатно — купи там недвижимость и задекларируйся", - советует Том.
Также Бриедису посоветовали ездить в Юрмалу на поезде, тогда платить за проезд не придётся.
Pasakiet godīgi vai Latvija tiešām pieder mums?— Mairis Briedis (@BriedisMairis) February 8, 2026
Kāpēc par iebraukšanu Jūrmalā jāmaksā 5 eiro?
Mēs maksājam nodokļus, dzīvojam šeit, audzinām bērnus un vēl mums jāmaksā par to, lai vienkārši iebrauktu savā teritorijā?
Vai tas tiešām ir normāli, vai es kaut ko nesaprotu?