Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 14:30

Важно 0 комментариев

скриншот с TV24

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит? Почему за въезд в Юрмалу нужно платить 5 евро? Мы платим налоги, живём здесь, растим детей, и нам ещё надо платить за то, чтобы просто въехать на свою территорию? Это действительно нормально, или я чего-то не понимаю?» — спрашивает Бриедис на своей странице в Твиттере/X.

Интересно, что многие жители страны гнев Бриедиса не поддержали. Они считают, что плата за въезд на курорт - штука нормальная.

"Почему тебя не волнует, что в Риге приходится платить за парковки? Это ведь тоже «наше». И ещё платить налог на недвижимость за то, что «нам принадлежит». Если цепляться, то сразу ко всему", - пишет комментатор под псевдонимом Сын рыбака.

"Майрис, в Юрмале НЕТ платных парковок для автомобилей. Думаю, объяснение понятно и вопросов больше быть не должно. Начните сначала с платных парковок, где дерут ненормальные деньги, в том числе у больниц", - посоветовали Бриедису.

"Вся Латвия — нет, а вот Юрмала (пока что) принадлежит русской мафии, и они, естественно, могут распоряжаться своим имуществом как хотят", - отметили в комментариях.

"Коммунизм закончился. Тебе принадлежит только то, что записано за тобой в земельной книге. Хочешь ездить в курортный город бесплатно — купи там недвижимость и задекларируйся", - советует Том.

Также Бриедису посоветовали ездить в Юрмалу на поезде, тогда платить за проезд не придётся.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
Важно

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили (1)

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Важно

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать