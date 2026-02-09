Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

По его словам, сейчас оценивается реакция партии на предупреждение Генпрокуратуры, однако наиболее вероятным сценарием остаётся судебное разбирательство. В случае согласия суда деятельность партии может быть приостановлена на шесть месяцев с обязательством устранить выявленные нарушения. Если требования не будут выполнены, партия может быть ликвидирована. Мейстерс отметил, что в таком случае «Стабильности!» станет первой партией, закрытой в Латвии с момента восстановления независимости.

В Генпрокуратуре считают обвинения партии в свой адрес необоснованными и подчёркивают, что причины вынесения предупреждения публично доступны.

Ранее «Стабильности!» заявила, что выполнять требования прокуратуры не намерена и готова к судебной борьбе, даже если это приведёт к ликвидации партии. Лидер политической силы Алексей Росликов назвал предупреждение попыткой сведения счётов.

Предупреждение вынесено из-за нарушений закона о политических партиях, запрещающего деятельность, направленную против независимости и территориальной целостности Латвии, пропаганду насилия, войны, терроризма, разжигание национальной ненависти, а также призывы к нарушению закона и насильственному изменению государственного строя.

Партии предписано до 7 февраля 2026 года удалить указанные публикации в соцсетях и привести свои аккаунты в соответствие с требованиями закона.