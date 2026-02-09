Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

По словам Лебедевой, уголовное дело возбудили 26 февраля 2024 года, а уже 26 апреля было принято постановление о розыске музыканта. Она уточнила, что 5 мая того же года Оксимирона объявили в федеральный розыск. Суд установил, что мера пресечения в виде ареста будет действовать два месяца - начиная с момента задержания исполнителя или его экстрадиции в Россию.

После начала полномасштабной войны РФ в Украине в 2022 году рэпер открыто выступил с антивоенной позицией и покинул страну. В том же году он провел благотворительный тур "Russians against the war" ("Россияне - против войны"), в ходе которого собирал деньги на помощь украинским беженцам.

В октябре 2022 года Минюст внес его в реестр "иноагентов". После этого музыканта несколько раз штрафовали за нарушения, связанные с правилами деятельности "иностранных агентов". В июне 2023 года петербургский суд признал его трек "Ойда" запрещенным к распространению в России, указав, что в композиции содержатся высказывания о "необходимости пересборки страны" и положительное отношение к действиям, трактуемым как посягательство на территориальную целостность РФ.