«Как при такой системе воспитать стражей родины?!» Игра детей стала поводом обратиться в полицию

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 10:38

Выбор редакции 0 комментариев

Ситуация, о которой рассказано на платформе "Х", произошла в одной из рижских частных школ и очень удивила как автора твита, так и комментаторов. Не секрет, что в школах распространена травля, которую теперь модно называть на английский манер буллингом и мобингом, но похоже, что здесь учителя всё же решили перестраховаться.

"У друзей подросток в рижской частной школе с пацанами валял дурака - играл в игру: кто увидит первым машину определённого цвета, хлопает кореша по плечу. Знаете, что сделала школа? Написала в Госполицию заявление о насилии. Не родителям сообщила, а сразу в ГП. Ребёнок из благополучной семьи. Как вам?" - говорится в посте.

Многие комментаторы считают ситуацию чересчур невероятной, но топик-стартер утверждает, что это чистая правда и что ребёнок покинул из-за этого школу в середине учебного года. Причём "у родителей второго парнишки и у полиции глаза на лоб полезли от этого заявления". 

"Писать заявления в полицию о поведении, куда дальше?" - недоумевает он.

Как реагирует народ?

- Одна бабка сказала, игра в глухой телефон. До вас информация дошла при посредничестве нескольких человек, двое из которых вовлечены лично, как "виновный" и его отец. И вы слепо верите.

- Скорее всего, родители проигнорировали предыдущие случаи и продолжали считать, что их снежинка всего лишь играет и никого не обижает. Возможно, в камерах было видно тоже, что это вовсе не такая уж невинная игра. Надо как в обычных школах, игнорировать, пока жертва не окажется в больнице?

- Печально... Нас, как стадо овец, загоняют в рамки.

- Каких стражей родины мы можем воспитать в такой системе?! 

- А когда реально бьют, то ничего сделать не могут.

- "Мило". Из одной крайности в другую.

- Мне кажется, брат в своё время в такое играл, никому ничто не мешало. Теперь все дети словно в вату замотаны.

- Все так говорят: у нас игра такая! То, что из благополучной семьи, не означает, что это образцовый ребёнок.

- Хотелось бы услышать и мнение второй стороны. С тем же успехом снежинка твоего друга вовсе не такая уж миленькая, как кажется, и заслужила сама по башке получить.

- Какой-то абсурд со стороны школы. Чаще всего так пишут о несерьёзных вещах и прикидываются, будто настоящего насилия не видят.

Иллюстративное фото.

