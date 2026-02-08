Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Экс-президент считает: нынешняя ситуация, когда в мире на одного латыша приходится тысяча китайцев, у которых умные головы, требует гораздо более эффективного управления, но вместо этого в Латвии создано государство с системами, сквозь которые практически невозможно пробиться вперёд: "Мы - государство, которое начало жить на проектах, а не на бизнесе. В основном цель - найти проект, взять средства, а результат вторичен".

Особенно сурово Берзиньш высказался по отношению к процессам в финансовом секторе, назвав так называемый "капремонт" и закон о борьбе с отмыванием денег глупостью, созданной людьми, не понимающими структуру экономики: "Латвия постаралась создать самое строгое законодательство в мире, однако оно несимметрично по отношению к реальной ситуации и убивает взаимное доверие между людьми, заставляя предпринимателей постоянно доказывать, что они не грабители".

Экс-президент признал, что такой подход привёл к экономическому самоубийству: "Когда я был председателем Валмиерского райисполкома, я мог почти каждый день обсуждать с конкретными людьми, что происходит в промышленности, что - в сельском хозяйстве, это мне давало хороший обзор реальности. Теперь ощущение такое, что власть делает одно, бизнес - другое, а посередине людишки ни туда, ни сюда".

Каковы же перспективы на будущее? Берзиньш считает, что необходимо радикально менять систему, потому что сокращение бюрократии обычно затрагивает только дворников или уборщиц, а не реальное управленческое бремя. Он призывает пересмотреть всю систему - от Сатверсме до числа партий, подчёркивая, что существование более чем 50 партий - это невозможная среда для принятия разумных решений. По мнению экс-президента, Латвии нужно найти логичную модель управления, которая будет опираться на образование и способность завоёвывать мир головой, потому что мир 20 лет спустя будет совсем иным и нам нужно действовать немедленно.