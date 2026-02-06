Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У саночников первые проблемы в Италии: с тренировок домой — автостопом (1)

6 февраля, 2026

Большинство латвийских спортсменов еще не прибыли на Олимпийские игры в Милане-Кортине, но некоторые уже провели в Италии два дня и даже больше. Среди первых на Игры-2026 прибыли спортсмены латвийской команды по санному спорту, которые уже столкнулись с первыми неудобствами в Кортине, пишет rus.lsm.lv. 

Перед началом каждых Олимпийских игр часто обсуждаются Олимпийская деревня, комфорт предоставляемых там номеров и другие аспекты, но на этот раз следует уделить внимание логистике, о чем на этой неделе также упоминал генеральный менеджер хоккейной сборной Латвии Рудолфс Калвитис.

Итальянцы подошли к этому вопросу слишком спокойно. Известно, что в Италии на дорогах преобладают небольшие компактные автомобили. И, кажется, этой тенденции решили придерживаться и организаторы Олимпийских игр в области транспортной логистики.

Тренер латвийских саночников Даниэлс Фогелис в беседе с Латвийским радио рассказал, что всем представителям этого вида спорта, проживающим в кластере Кортина, приходится добираться до трассы только на четырех небольших микроавтобусах, в которых помещается шесть человек.

Очевидно, что это не только создает очереди на остановках, но и задерживает расписание. Латвийские спортсмены, впрочем, не стесняются искать нестандартные решения, например, Гинтс Берзиньш и Кристерс Апарйодс уже попробовали свое умение в… автостопе.

«Сегодня у нас была ситуация, когда Гинтc и Кристерc закончили тренировку и простояли в очереди целый час, но в итоге так и не сели в автобус. Они остановили местного итальянца и попросили его отвезти их в деревню. На улице холодно, идет снег, стоишь на остановке, там человек 60-70, автобусы толком не ходят, а если и ходят, то там такой принцип халявы — автобусы, как правило, не прибывают на конкретную остановку, просто там, где они останавливаются, там и набирают людей из очереди: кто первый успевает — тот и попадает внутрь. В конце концов ребята сдались, — поделился своими впечатлениями от проведенного дня тренер сборной Латвии по санному спорту. — Кроме того, что касается тренировочного зала, то организаторы тут тоже неприятно удивили, потому что саночники, скелетонисты и бобслеисты — все те, кто живет в Кортине, вынуждены заниматься в одном небольшом зале. Ладно, если бы это касалось учеников спортивной школы Сигулды, но тут ведь профессиональные спортсмены».

Вот почему как латвийские, так и другие спортсмены уже посещают расположенный неподалеку спортзал в Кортине, который не предоставляется организаторами, поэтому за тренировки там приходится платить.
Кроме того, единственное помещение с мягким покрытием для проведения тренировок или разминки перед стартом есть только в здании трассы. Спортсменам практически невозможно подготовиться в олимпийской деревне.

В свою очередь, те спортсмены, которые любят итальянскую кухню, возможно, будут довольны питанием, но другим, вероятно, придется дольше стоять у стойки, чтобы найти то, что им нужно.

Главная положительная новость во всем этом — трасса готова, за что организаторов похвалил тренер сборной Латвии, поскольку она действительно подготовлена ​​на высоком уровне. Между прочим, за это должны похвалить себя именно латвийцы, ведь лед трассы готовят специалисты из нашей страны.

Церемония открытия ожидается уже завтра вечером, но уже на следующий день пройдут первые два из четырех заездов у мужчин. Поэтому накануне было решено, что оба наших саночника — Гинтс Берзиньш и Кристерс Апарйодс, пропустят церемонию открытия.

