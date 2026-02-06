«Отмените хотя бы НДС на отопление!» — «Правительству чем дороже, тем выгоднее»: люди стали получать счета

Поставщики тепла заявляют, что готовы пойти навстречу жителям, обещая не налагать штрафы за несвоевременную оплату счетов или продлить срок их оплаты до следующего отопительного сезона.

Комментаторы выдвигают предложение: «Отмените НДС на отопление! Идеальная идея, которую может высказать только оппозиция. Для правительства чем дороже отопление, тем больше поступлений от НДС. Отсрочка платежа немного помогает, но сумма платежа от этого не уменьшается! Но многие отапливают дома дровами, газом, электричеством и т. д. Давайте подумаем и об этих людях!»