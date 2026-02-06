Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мальчика «били и приковывали к батарее»: полиция завершила расследование

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 09:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений и длительном насилии в отношении малолетнего мальчика в Лиепае, который сбежал из дома, где его привязывали к радиаторам батареи. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для начала уголовного преследования.

27 августа прошлого года в Государственную полицию поступила информация о возможном насилии в семье в Лиепае, в результате которого пострадал малолетний мальчик. О телесных повреждениях ребенка полицию и медицинское учреждение проинформировала родственница подростка, которая их заметила. Отреагировав на полученную информацию, должностные лица  Государственной полиции возбудили уголовный процесс по факту жестокого обращения и насилия в отношении малолетнего. После получения результатов экспертиз, в соответствии со степенью тяжести телесных повреждений, уголовный процесс был переквалифицирован по пунктам 3 и 7 части второй статьи 126 Уголовного закона — то есть за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, совершенное в отношении лица, состоящего с виновным в первой или второй степени родства, за что данным положением Уголовного закона предусмотрено более строгое наказание.

В ходе расследования установлено, что насилие в отношении ребенка происходило длительное время, а особенно обострилось в период летних каникул. Мать мальчика и его отчим, выражая недовольство поведением ребенка, регулярно применяли физическую силу — подростка привязывали к радиаторам цепями и колготками, а также подвергали физическому воздействию. Помимо физического насилия имели место угрозы и другие обстоятельства, негативно влияющие на повседневную жизнь и условия проживания мальчика в семье. Особенно тревожным является тот факт, что соседи не сообщали о происходящем в ответственные службы, хотя позднее признали, что крики и плач ребенка были слышны неоднократно.

2 октября прошлого года сотрудники Следственного отдела Южнокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции обратились в суд с ходатайством о применении к матери ребенка меры пресечения — заключения под стражу. Суд отклонил это ходатайство, применив вторую по строгости меру пресечения — домашний арест. В свою очередь 3 октября суд удовлетворил ходатайство полиции о заключении под стражу отчима ребенка, и данная мера пресечения вступила в силу.

После произошедшего мальчик был помещен в безопасную среду и в семью больше не возвращался. В отношении матери и отчима ребенка по-прежнему действуют примененные меры пресечения.

Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса по факту умышленного причинения телесных повреждений средней тяжести лицу, состоящему с виновным в первой или второй степени родства. В соответствии с Уголовным законом за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора.

Государственная полиция подчеркивает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Насилие оставляет тяжелые и долговременные последствия, и никто не должен мириться с ним в молчании. Государственная полиция призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о случаях насилия. Если вы являетесь пострадавшим, свидетелем или располагаете информацией о насилии, незамедлительно свяжитесь с полицией — ваши действия могут стать решающими для защиты как пострадавшего, так и общества в целом.

