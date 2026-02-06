Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Решили, что мы жулики»: люди делятся неприятным опытом в музеях Риги

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 09:58

Музеи, пожалуй, являются тем местом, где изучать историю интереснее всего. Там можно не только рассмотреть самые разные экспонаты, но и познакомиться с теоретической стороной. Часто музеи посещают в рамках учебных экскурсий, но и родители сами приводят туда своих детей. Тем не менее этот интересный способ получения знаний могут омрачить сами музейные сотрудники.

Одна женщина также столкнулась с неприятным опытом в одном из рижских музеев:
«Ужасно, что музеи не думают о том, как пробудить интерес у детей, а наоборот — отпугивают их. Сегодняшний опыт в Железнодорожном музее: кассирша посчитала нас мошенниками; заявила, что мои дети 8 и 14 лет — уже взрослые, поэтому для них нужно покупать взрослые билеты… Мы ушли под сердитые слова и взгляды, а младший ребёнок сказал, что больше никогда не пойдёт в Железнодорожный музей. Очень жаль, ведь именно дети сами захотели туда пойти. Были и в Музее медицины — там приветливая кассирша, всё объяснила».

Не легче покупка билетов в Железнодорожный музей далась и Гуне. Она рассказывает, что пришла в музей с семьёй: у неё самой есть карта «3+», а у мужа — нет. У кассы начался спор о том, полагается ли семье скидка, если карта есть только у одного из родителей. «Выглядело так, будто я просто прихватила с улицы какого-то мужчину и привела его в музей», — иронизирует Гуна.

К рассказам других присоединяется и Илва, делясь неприятным опытом посещения Железнодорожного музея с маленьким ребёнком. Она вспоминает, что, когда они рассматривали макет поезда, сотрудница музея буквально стояла рядом у плеча и, как только ребёнок приблизился к макету, сердито и громко сделала замечание, что ничего трогать нельзя. Затем работница тихо следовала за ними по всему музею, буквально дыша в затылок. К сожалению, похожий опыт у Илвы был и в Музее декоративного искусства и дизайна, который она посетила после рекламы в передаче «Tutas lietas». Однако вместо ожидаемой дружелюбной к детям среды ей пришлось столкнуться с откровенно холодным и отстранённым персоналом, явно не радующимся маленьким посетителям.

Вот небольшой обзор и других комментариев:

«У меня есть удостоверение музейного работника (я работаю в городском музее), которое даёт право на бесплатное посещение музеев. В Железнодорожном музее каждый раз проверяют раздражённо и очень дотошно — кажется, вот-вот ещё и удостоверение личности попросят (чтобы, не дай бог, я “хитро не попыталась проскользнуть”)».

«В следующий раз буду знать, в какой музей идти, когда плохое настроение и хочется поскандалить».

«Вот именно в таких ситуациях и нужно оставлять отзыв в Google, чтобы другие были осторожнее. Я как раз хотел пойти туда с семьёй, но, похоже, лучше выбрать какое-нибудь другое место».

«Хм, странно… Года три там не был, но до этого 3–4 раза ходил с детьми. И билеты спокойно покупали, и всё хорошо посмотрели без замечаний, а мои уж точно не паиньки. Может, сотрудники или установки руководства изменились».

«Нам тоже не понравился Железнодорожный музей. Как будто попали в музей фарфора, где — не дай бог — к чему-нибудь прикоснёшься (и я говорю о металлических конструкциях, а не о макетах)».

«Точно такой же опыт у меня был с дочерьми двоюродной сестры. Девочки из-за границы, и главное слово, которое они запомнили, — “нельзя”. Сотрудница ходила следом, лишь бы они к чему-нибудь не прикоснулись».

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

