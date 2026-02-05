Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Школьники и студенты повадились заказывать из-за границы сладости с наркотиками: полиция

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 19:40

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Среди молодежи в Латвии и других странах ЕС все больше распространяется тенденция заказывать чаи и сладости, например, печенье и желейные конфеты, в которые подмешаны наркотики и психотропные вещества, сообщил в четверг журналистам руководитель налогово-таможенной полиции Андрей Гришин.

В электронных сигаретах и других курительных устройствах, который доставляются из других стран ЕС, также обнаружены одурманивающие вещества.

По словам Гришина, самому младшему из известных покупателей - 13 лет. Типичный профиль таких молодых людей - учащиеся школ и студенты вузов, часто из стабильных семей. В большинстве случаев покупателями являются юноши в возрасте от 18 до 24 лет. Лишь немногие из заказчиков ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Несовершеннолетние потребители наркотиков используют для заказов личности родственников. По наблюдениям сотрудников правоохранительных органов, большинство потребителей - жители Рижского региона, но сладости с наркотиками заказывают и в других городах - Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и Даугавпилсе.

Гришин отметил, что подпольная наркоиндустрия постоянно работает над тем, чтобы обойти государство в борьбе с наркотиками. "Фактически каждый день появляются новые вещества", - добавил он.

Он не стал отрицать, что правоохранительные органы не могут перекрыть все каналы распространения наркотиков за один день. Более того, если закрывается один канал, то автоматически появляется другой. Хотя латвийская законодательная база достаточно динамична, в то же время вещества, запрещенные в Латвии, не запрещены в других странах ЕС, и преступники пользуются этой ситуацией, признал Гришин.

В отличие от ряда других стран ЕС, в Латвии серьезным преступлением является перемещение наркотических веществ через государственную границу в любом количестве, даже если эти вещества или содержащие их продукты были приобретены в интернет-магазинах или торговых точках в странах, где это разрешено.

Максимально возможное наказание за такие преступления - лишение свободы на срок до пяти или даже десяти лет, если они совершены в крупном размере или группой лиц.

Несмотря на то, что поставки такой "продукции" часто осуществляются через анонимные каналы доставки, такие как почта и курьерская служба, сотрудники правоохранительных органов в Латвии и других странах ЕС знают об этих методах, сотрудничают друг с другом и с операторами доставки и могут выявлять преступников. Расследования в большинстве случаев заканчиваются успешно, и преступников удается идентифицировать.

С 2025 года было выявлено и изъято 599 подозрительных партий новых психоактивных веществ из интернет-магазинов. На данный момент возбуждено 369 уголовных дел.

Налогово-таможенная полиция активно сотрудничает с другими правоохранительными органами Латвии и ЕС, чтобы максимально ограничить доступность таких продуктов в интернете и перекрыть пути и каналы поставок в Латвию.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

