Файлы Эпштейна: Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело

Как сообщает Госполиция, в среду управление по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями в сотрудничестве с прокуратурой начало уголовный процесс в связи с опубликованными на официальном сайте Федерального бюро расследований США (ФБР) материалами о преступной сети Эпштейна и вербовке лиц, в том числе возможной вербовке граждан Латвии для сексуальной эксплуатации в США.

В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по статье Уголовного закона о торговле людьми. Более подробных комментариев полиция не дает.

Латвия упоминается в файлах Эпштейна более 500 раз в различных контекстах, Рига - более 800. В обнародованных файлах упоминаются несколько латвийских моделей и модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Возможно, латвийские девушки были и его ассистентками.

Большинство записей о Латвии в файлах Эпштейна датируются 2007 годом. В документах фигурируют копии паспортов латвийских девушек, авиабилеты в Ригу и из Риги, документы о бронировании гостиниц, отправке различных подарков.

Один из ближайших "соратников" Эпштейна Жан-Люк Брюнель, агент зарубежных модельных агентств, в течение ряда лет входил в жюри модельного конкурса "Baltic Beauty" для девушек в возрасте от 14 лет, который организовывало агентство "Natalie". Передача "de facto" в 2011 году сообщала, что ведется расследование по поводу того, что Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства "Natalie" Эрик Мейсанс, также упоминаемый в переписке, в эфире передачи отрицал, что ему было что-либо известно об этом.

Как ранее заявил начальник Госполиции Армандс Рукс, для проверки содержащейся в материалах информации требуется уголовный процесс, чтобы эффективнее проводить следственные действия и в дальнейшем задействовать международное сотрудничество, так как сейчас ряд данных анонимизирован, а полиции "нужны детали и конкретные имена и фамилии".

Начальник Госполиции отметил, что по ряду преступлений срок давности еще не истек, поэтому он призывает людей, которые могли пострадать от действий Эпштейна, обращаться в полицию.

Рукс отметил, что в Латвии полиции удалось сократить число преступлений, связанных с торговлей людьми и сутенерством, однако полностью искоренить этот вид преступности невозможно. Проблема заключается также в том, что жертвы торговли людьми не всегда воспринимают себя как потерпевших и не готовы сотрудничать с полицией, отметил начальник Госполиции.