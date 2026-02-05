Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Файлы Эпштейна: Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 13:01

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с опубликованными на прошлой неделе материалами по делу осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Как сообщает Госполиция, в среду управление по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями в сотрудничестве с прокуратурой начало уголовный процесс в связи с опубликованными на официальном сайте Федерального бюро расследований США (ФБР) материалами о преступной сети Эпштейна и вербовке лиц, в том числе возможной вербовке граждан Латвии для сексуальной эксплуатации в США.

В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по статье Уголовного закона о торговле людьми. Более подробных комментариев полиция не дает.

Латвия упоминается в файлах Эпштейна более 500 раз в различных контекстах, Рига - более 800. В обнародованных файлах упоминаются несколько латвийских моделей и модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками. Возможно, латвийские девушки были и его ассистентками.

Большинство записей о Латвии в файлах Эпштейна датируются 2007 годом. В документах фигурируют копии паспортов латвийских девушек, авиабилеты в Ригу и из Риги, документы о бронировании гостиниц, отправке различных подарков.

Один из ближайших "соратников" Эпштейна Жан-Люк Брюнель, агент зарубежных модельных агентств, в течение ряда лет входил в жюри модельного конкурса "Baltic Beauty" для девушек в возрасте от 14 лет, который организовывало агентство "Natalie". Передача "de facto" в 2011 году сообщала, что ведется расследование по поводу того, что Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства "Natalie" Эрик Мейсанс, также упоминаемый в переписке, в эфире передачи отрицал, что ему было что-либо известно об этом.

Как ранее заявил начальник Госполиции Армандс Рукс, для проверки содержащейся в материалах информации требуется уголовный процесс, чтобы эффективнее проводить следственные действия и в дальнейшем задействовать международное сотрудничество, так как сейчас ряд данных анонимизирован, а полиции "нужны детали и конкретные имена и фамилии".

Начальник Госполиции отметил, что по ряду преступлений срок давности еще не истек, поэтому он призывает людей, которые могли пострадать от действий Эпштейна, обращаться в полицию.

Рукс отметил, что в Латвии полиции удалось сократить число преступлений, связанных с торговлей людьми и сутенерством, однако полностью искоренить этот вид преступности невозможно. Проблема заключается также в том, что жертвы торговли людьми не всегда воспринимают себя как потерпевших и не готовы сотрудничать с полицией, отметил начальник Госполиции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать