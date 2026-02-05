По словам Росликова, происходящее не имеет ничего общего с защитой закона и представляет собой попытку подавления инакомыслия. Он заявил, что решение Генпрокуратуры — это не юридическая мера, а инструмент цензуры, направленный на то, чтобы «запретить партии говорить о правах русскоязычных и латвийских русских».

"Сегодня мы подадим ответ в Генпрокуратуру, в котором полностью отвергаем призыв и предупреждение генпрокурора изменить нашу программу и больше не говорить о правах русскоязычных в Латвии", — заявил Росликов. Он подчеркнул, что в партии не питают иллюзий и понимают: следующим шагом станет попытка уничтожения политической силы через суд.

"Мы готовы встретиться с генеральным прокурором в суде и отстоять свое право на существование", — заявил он.

Лидер «Стабильности!» дал понять, что партия сознательно не отступает и не намерена торговаться за собственные убеждения. Возможная ликвидация, по его словам, не станет поражением, а превратится в политическое доказательство происходящего в стране. "Если суд примет решение о ликвидации "Стабильности!", это цена, которую партия готова заплатить, чтобы доказать, что в Латвии есть политики, которые до последнего будут отстаивать свои ценности и свои права", — подчеркнул Росликов.

Он заявил, что давление на «Стабильности!» выходит за рамки европейской политической практики и разрушает сам принцип политического плюрализма. По словам Росликова, в Европе не существует прецедентов, когда партии ликвидируются за политическую позицию. "Ни одна политическая партия в Европе не была ликвидирована прокурором или судом. Это невозможно", — заявил он, подчеркнув, что уничтожение партий за взгляды несовместимо с демократией.

Поводом для конфликта стало предупреждение Генеральной прокуратуры, вынесенное по итогам проверки деятельности партии на соответствие закону о политических партиях. Надзорное ведомство заявило о нарушении пунктов 4 и 5 статьи 7 закона, которые запрещают выступления против независимости и территориальной целостности Латвии и других демократических государств, призывы к насильственному изменению государственного строя, угрозы общественной и государственной безопасности, а также пропаганду насилия, терроризма, войны, разжигания национальной ненависти и восхваления преступлений.

Партии предписано до 7 февраля 2026 года удалить публикации в социальных сетях, указанные в предупреждении, и фактически провести полную ревизию своей публичной деятельности. От партии требуют не просто исправлений, а полного изменения риторики и отказа от тем, которые власть сочла опасными.

Решение Генпрокуратуры не подлежит обжалованию. «Стабильности!» поставлена перед ультиматумом — либо подчинение и молчание, либо роспуск. И партия, по словам ее лидера, выбирает сопротивление.

Политическая реклама оплачена партией «Стабильности!»