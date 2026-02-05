Месторасположение завода по производству боеприпасов скоро объявят: Спрудс

Он отметил, что потенциальные места для завода уже определены и осталось только выбрать, где именно он будет расположен.

Спрудс прогнозирует, что завод по производству боеприпасов может быть построен к 2028 году. На реализацию проекта по производству модульных пороховых снарядов в Иецаве также потребовалось два года.

Член правления ООО "Valsts aizsardzības korporācija" Ингрида Кирсе также сообщила агентству ЛЕТА, что место для завода еще не выбрано. В настоящее время ведется интенсивная работа с "Rheinmetall" по подготовке проекта - обсуждается модель сотрудничества и выбор места.

По прогнозам Кирсе, "Rheinmetall" может начать строительство завода по производству боеприпасов в начале 2027 года.

В сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Латвии предприятия по производству боеприпасов "Rheinmetall".

В пресс-релизе на сайте "Rheinmetal" говорится, что инвестиции в строительство завода составят 275 млн евро.