Уиткофф: Украина и РФ договорились обменять 314 пленных

© Deutsche Welle 5 февраля, 2026 17:21

Мир 0 комментариев

Украина и Россия договорились обменять 314 пленных, сообщил в четверг, 5 февраля, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф . Речь идет о "первом подобном обмене за пять месяцев", указал он в соцсети X. Договоренности достигнуты делегациями США, Украины и России в ходе второго раунда переговоров в Абу-Даби.

"Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - написал Уиткофф. По его словам, стороны продолжат обсуждения, и "в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс".

Минобороны РФ: Обмен по формуле "157 на 157" состоялся

Между тем российское Минобороны сообщило, что обмен по формуле "157 на 157" уже состоялся. Трое мирных жителей Курской области также возвращены в рамках обмена, уточнило агентство ТАСС. По его данным, вернувшиеся из плена военнослужащие РФ находятся на территории Беларуси. 

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Американскую сторону на переговорах в Абу-Даби представляют сам Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Руководитель украинской делегации - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. С российской стороны делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

После первого дня консультаций 4 февраля неназванный украинский чиновник в разговоре с изданием Axios назвал обсуждения продуктивными. Госсекретарь США Марко Рубио указал, что список нерешенных вопросов "существенно сократился", участники переговоров "добились реального прогресса". Однако "остались самые сложные вопросы", добавил он. Переговоры Украины, России и США  продолжлились 5 февраля.

 Обсуждаются статус территорий и механизмы прекращения огня

В столице ОАЭ обсуждаются, в частности, экономические вопросы, статус территорий и механизмы прекращения огня. Украинская команда планировала провести отдельную двустороннюю встречу с американской стороной.

Параллельно с трехсторонними переговорами 5 февраля в Абу-Даби прошла встреча российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, "идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению", сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры с делегацией США "идут позитивно", добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский еще вечером 4 февраля сообщил, что украинская сторона договорилась с Россией о новом обмене военнопленными. 

 

Важно

Важно

Важно

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

