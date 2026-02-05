Уиткофф: Украина и РФ договорились обменять 314 пленных

"Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - написал Уиткофф. По его словам, стороны продолжат обсуждения, и "в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс".

Минобороны РФ: Обмен по формуле "157 на 157" состоялся

Между тем российское Минобороны сообщило, что обмен по формуле "157 на 157" уже состоялся. Трое мирных жителей Курской области также возвращены в рамках обмена, уточнило агентство ТАСС. По его данным, вернувшиеся из плена военнослужащие РФ находятся на территории Беларуси.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Американскую сторону на переговорах в Абу-Даби представляют сам Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Руководитель украинской делегации - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. С российской стороны делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

После первого дня консультаций 4 февраля неназванный украинский чиновник в разговоре с изданием Axios назвал обсуждения продуктивными. Госсекретарь США Марко Рубио указал, что список нерешенных вопросов "существенно сократился", участники переговоров "добились реального прогресса". Однако "остались самые сложные вопросы", добавил он. Переговоры Украины, России и США продолжлились 5 февраля.

Обсуждаются статус территорий и механизмы прекращения огня

В столице ОАЭ обсуждаются, в частности, экономические вопросы, статус территорий и механизмы прекращения огня. Украинская команда планировала провести отдельную двустороннюю встречу с американской стороной.

Параллельно с трехсторонними переговорами 5 февраля в Абу-Даби прошла встреча российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, "идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению", сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры с делегацией США "идут позитивно", добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский еще вечером 4 февраля сообщил, что украинская сторона договорилась с Россией о новом обмене военнопленными.