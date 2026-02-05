В Армении предложили создать министерство секса: идея вызвала бурю в обществе

Инициатором выступил один из лидеров партии Саркис Карапетян. По его словам, новое ведомство могло бы следить за тем, чтобы в стране не оставалось неудовлетворённых женщин. Политик также заявил, что подобная структура могла бы повлиять на уровень рождаемости.

Высказывание сразу вызвало резкую реакцию. Представители правящей партии «Гражданский договор» назвали инициативу проявлением сексизма. В социальных сетях предложение тоже вызвало волну обсуждений и критики.

Идея прозвучала на фоне подготовки партии к парламентским выборам. При этом сама идея необычных государственных должностей не является редкостью в мире. Например, в Великобритании существует министр по вопросам одиночества. В Объединённых Арабских Эмиратах действует министр счастья и благополучия. В Бутане государственная политика ориентируется на показатель национального счастья, а в Индии работает отдельное ведомство, связанное с традиционной медициной аюрведы.

Политические дискуссии вокруг инициативы продолжаются, а предложение уже стало одной из самых обсуждаемых тем армянской кампании.