Скандал! В двух больницах обнаружили преступные действия по закупкам

Расследуемые БПБК уголовные процессы связаны с незаконным соглашением должностных лиц больниц с конкретными поставщиками медицинских товаров, что обеспечило этим предприятиям победу в пяти закупках.

Имеющаяся в распоряжении бюро информация свидетельствует о том, что должностные лица обеих больниц злоупотребляли своим положением, незаконно договариваясь с двумя поставщиками медицинских товаров об обеспечении им победы в пяти объявленных больницами закупках. Для этого техническая спецификация закупок была адаптирована под требования конкретных поставщиков.

В результате преступной договоренности переплата за закупки могла превысить 300 000 евро из средств, которые выделялись из бюджета Латвии и фондов Европейского союза (ЕС).

В рамках уголовного процесса проведены обыски более чем на 20 объектах по всей Латвии, включая Лиепайскую региональную больницу и Огрскую районную больницу. По делу проходят семь лиц, которые имеют право на защиту. Ни к одному из них не применены меры пресечения, связанные с лишением свободы.

Как сообщили в БПБК, два расследуемых уголовных процесса связаны с нарушениями в Лиепайской региональной больнице. Одно из дел бюро начало 16 января 2025 года по подозрению в возможном злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, а второе было начато Европейской прокуратурой (EPPO) 2 декабря 2025 года по подозрению в подготовке крупного мошенничества и злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Уголовный процесс в отношении Огрской районной больницы EPPO начала 24 ноября 2025 года по подозрению в крупном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Уголовные процессы в EPPO были начаты после того, как БПБК направило в прокуратуру материалы для оценки в соответствии с требованиями ЕС. После начала расследования EPPO передала дела БПБК для дальнейшего расследования.

Как сообщалось, во вторник по делу о Лиепайской региональной больнице были задержаны пять человек, включая одно должностное лицо, а в связи с нарушениями в Огрской районной больнице - два человека.

Одним из задержанных является член правления Лиепайской региональной больницы Андрис Вистиньш. Остальные задержанные по делу Лиепайской больницы не являются должностными лицами.

Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Дайнисом Шировым агентству ЛЕТА не удалось.

Огрская районная больница является муниципальным учреждением Огрского края. Председателем ее правления является Широв, членами правления - Сандра Жаунерчика и Илзе Трукшане. Оборот больницы в 2024 году составил 18,4 млн евро, прибыль - 1,08 млн евро.

Крупнейшим собственником Лиепайской региональной больницы является самоуправление Лиепаи, а небольшое количество долей капитала принадлежит Рижскому университету Страдиньша. Членами правления больницы являются Андрис Платайс и Вистиньш, председателем совета - Томс Бауманис, его заместителем - Юрис Барздиньш, членом совета - Янис Берзиньш. В 2024 году оборот больниц составил 44,7 млн евро, убытки - 313,3 тыс. евро.