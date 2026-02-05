США дадут нам деньги на закупку американского оружия в рамках Балтийской инициативы безопасности

Как сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду на своей странице в "Facebook", соответствующее финансирование было одобрено Конгрессом США.

Балтийская инициатива в области безопасности - это программа, объявленная Конгрессом в 2020 году, целью которой является укрепление обороноспособности и оперативной совместимости Литвы, Латвии и Эстонии.

В рамках инициативы США выделяют средства на закупку американского оружия, подготовку спецназа и получение разведывательной поддержки.

Как сообщало агентство BNS, в прошлом году появились сообщения о том, что Вашингтон может прекратить военную поддержку стран НАТО, граничащих с Россией, и в числе инициатив, которые не получат финансирования, упоминалась и эта.

В начале сентября парламентарии из Литвы, Латвии и Эстонии обратились к Конгрессу США с просьбой не прекращать военную поддержку Балтийского региона.

В письме подчеркивалось историческое партнерство между странами Балтии и Соединенными Штатами, основанное на общих идеалах свободы и демократии, отмечалось, что страны Балтии поддерживали операции США в Ираке и Афганистане, а также поддерживают Тайвань, Израиль и суверенитет и территориальную целостность Украины.

Члены парламентов Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что страны Балтии твердо настроены на самооборону и в следующем году выделят на оборонные нужды 5% своего валового внутреннего продукта, а также подчеркнули приверженность стран Балтии закупке американской военной техники.