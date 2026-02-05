Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США дадут нам деньги на закупку американского оружия в рамках Балтийской инициативы безопасности

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 12:24

0 комментариев

Соединенные Штаты выделят почти 170 млн евро (200 млн долларов США) на Балтийскую инициативу безопасности.

Как сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду на своей странице в "Facebook", соответствующее финансирование было одобрено Конгрессом США.

Балтийская инициатива в области безопасности - это программа, объявленная Конгрессом в 2020 году, целью которой является укрепление обороноспособности и оперативной совместимости Литвы, Латвии и Эстонии.

В рамках инициативы США выделяют средства на закупку американского оружия, подготовку спецназа и получение разведывательной поддержки.

Как сообщало агентство BNS, в прошлом году появились сообщения о том, что Вашингтон может прекратить военную поддержку стран НАТО, граничащих с Россией, и в числе инициатив, которые не получат финансирования, упоминалась и эта.

В начале сентября парламентарии из Литвы, Латвии и Эстонии обратились к Конгрессу США с просьбой не прекращать военную поддержку Балтийского региона.

В письме подчеркивалось историческое партнерство между странами Балтии и Соединенными Штатами, основанное на общих идеалах свободы и демократии, отмечалось, что страны Балтии поддерживали операции США в Ираке и Афганистане, а также поддерживают Тайвань, Израиль и суверенитет и территориальную целостность Украины.

Члены парламентов Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что страны Балтии твердо настроены на самооборону и в следующем году выделят на оборонные нужды 5% своего валового внутреннего продукта, а также подчеркнули приверженность стран Балтии закупке американской военной техники.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать