В Латвии создаётся завод по производству противотанковых мин

5 февраля, 2026 11:25

Новости Латвии

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в четверг между «Valsts aizsardzības korporācija» (Государственная оборонная корпорация) и немецкой компанией «Dynamit Nobel Defence GmbH», предусматривает создание в Латвии в течение двух лет предприятия по производству противотанковых мин.

После подписания меморандума член правления "Государственной оборонной корпорации" Ингрида Кирсе сообщила агентству LETA, что теперь начнется работа по реализации проекта: будут определены потенциальные места для размещения заводов и проведена работа по оценке необходимых инвестиций.

Кирсе также пояснила, что будет проведена работа по выбору будущей формы сотрудничества. Кирсе предположила, что это может быть совместное предприятие между Государственной оборонной корпорацией и компанией Dynamit Nobel Defence GmbH, поскольку это позволит в будущем реализовать другие проекты с немецкой компанией.

Кирсе заявила, что, как и в случае с другими проектами «Государственной оборонной корпорации», основным заказчиком завода по производству противотанковых мин станут Национальные вооруженные силы (НВС), но подчеркнула, что завод также будет обладать очень большим экспортным потенциалом.

В планируемом предприятии по производству противотанковых мин также примут активное участие другие латвийские производители, которые будут поставлять сырье.

Строительство завода может начаться в 2027 году, а производство — в 2028 году.

Проект завода по производству противотанковых мин связан с соглашением, заключенным Министерством обороны с компанией Dynamit Nobel Defence (DND) в октябре прошлого года о закупке систем дистанционной установки мин на сумму 50 миллионов евро.

С учетом условий локализации, по словам министра обороны Спрудса, примерно 10 миллионов евро из этого контракта могут быть инвестированы в завод по производству противотанковых мин. Однако он добавил, что это не вся запланированная сумма инвестиций, которая еще должна быть оценена.

На вопрос о возможности привлечения средств Европейского союза (ЕС) для этого проекта Спрудс ответил утвердительно, указав на то, что такая возможность существует. «Мы будем над этим работать»

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

