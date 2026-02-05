В Латвии создаётся завод по производству противотанковых мин

После подписания меморандума член правления "Государственной оборонной корпорации" Ингрида Кирсе сообщила агентству LETA, что теперь начнется работа по реализации проекта: будут определены потенциальные места для размещения заводов и проведена работа по оценке необходимых инвестиций.

Кирсе также пояснила, что будет проведена работа по выбору будущей формы сотрудничества. Кирсе предположила, что это может быть совместное предприятие между Государственной оборонной корпорацией и компанией Dynamit Nobel Defence GmbH, поскольку это позволит в будущем реализовать другие проекты с немецкой компанией.

Кирсе заявила, что, как и в случае с другими проектами «Государственной оборонной корпорации», основным заказчиком завода по производству противотанковых мин станут Национальные вооруженные силы (НВС), но подчеркнула, что завод также будет обладать очень большим экспортным потенциалом.

В планируемом предприятии по производству противотанковых мин также примут активное участие другие латвийские производители, которые будут поставлять сырье.

Строительство завода может начаться в 2027 году, а производство — в 2028 году.

Проект завода по производству противотанковых мин связан с соглашением, заключенным Министерством обороны с компанией Dynamit Nobel Defence (DND) в октябре прошлого года о закупке систем дистанционной установки мин на сумму 50 миллионов евро.

С учетом условий локализации, по словам министра обороны Спрудса, примерно 10 миллионов евро из этого контракта могут быть инвестированы в завод по производству противотанковых мин. Однако он добавил, что это не вся запланированная сумма инвестиций, которая еще должна быть оценена.

На вопрос о возможности привлечения средств Европейского союза (ЕС) для этого проекта Спрудс ответил утвердительно, указав на то, что такая возможность существует. «Мы будем над этим работать»