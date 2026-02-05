Как справедливо поддержать тех, кто оплачивает большие счета за отопление? Бен Латковскис

В то же время этих политиков следует предупредить: своим «спасением» они легко могут переступить незаметную черту и оказаться в ситуации, в которой оказались некоторые политики после того, как наши хоккеисты завоевали бронзу на чемпионате мира. Некоторые вдруг почувствовали такое непреодолимое желание сделать что-то хорошее для народа, что за несколько минут до полуночи объявили следующий день (понедельник) выходным. В результате попытки угодить избирателям превратились в самобичевание.

Сама по себе идея компенсации счетов за отопление может быть не так уж плоха, ведь священный долг государства (общества) — помогать самым слабым, но в год выборов даже самая благородная идея имеет тенденцию портиться популистскими добавками.

Если же поддержка все же оказывается кому-то, то акцент должен быть сделан на самых слабых, потому что общество крайне чувствительно к любой реальной или предполагаемой «несправедливости». Если кто-то чувствует, что кому-то оказывают «несправедливую», то есть необоснованную поддержку за его счет, то мы закладываем шаткий краеугольный камень в фундамент такого общества.

Зимой 2022/2023 года уже была предоставлена ​​компенсация за тогдашние аномально высокие цены на энергоносители. В то время компенсация цен на энергоносители осуществлялась непосредственно из государственного бюджета (то есть из карманов всех налогоплательщиков). А именно, до определенной цены на тепло (до 68 евро/МВтч) жители платили сами, а при превышении этого предела государство доплачивало разницу. Эту компенсацию получали абсолютно все получатели централизованного отопления, независимо от их дохода и возможностей.

Пенсионеры, инвалиды и лица, потерявшие кормильца семьи, автоматически получали ежемесячное пособие (10-30 евро). Также субсидию в размере до 50% от стоимости могли получить лица, обеспечивающие индивидуальное отопление своих домов, предоставив в муниципалитет квитанции, если брикеты или пеллеты были приобретены в период самых высоких цен.

Даже тогда часть общественности выразила недовольство этими компенсациями, поскольку они практически никак не были связаны с богатством получателей. Вполне объективно выяснилось, что наибольшую выгоду получили именно получатели централизованного отопления, которые в среднем не относятся к беднейшим слоям населения.

Те, кто живет в старых зданиях с плохой теплоизоляцией и отапливает дома печью, получили относительно небольшую компенсацию или не получили ее вовсе. То же самое касалось владельцев частных домов как в Риге и ее окрестностях, так и в сельской местности.

Нынешние планы правительства по выплате компенсаций жителям «за холодную зиму» также кажутся довольно странными. Существующие механизмы государственной поддержки предусматривают компенсацию только в случае повышения тарифов, но не в связи с увеличением потребления. В таких случаях нормативно-правовая база не предусматривает никакой поддержки. Конечно, правительство имеет полное право изменить эту систему, но всегда следует помнить о разумной соразмерности.

Давайте вспомним, что даже сейчас, несмотря на всю «добрую волю» правительства, любой малоимущий человек имеет возможность обратиться в местное самоуправление и получить компенсацию за оплату коммунальных счетов. Нужны ли дополнительные механизмы поддержки? Отмена штрафов и возможность погасить задолженность за отопление к началу следующего отопительного сезона — вполне разумное решение. Другой вопрос заключается в том, достаточно ли это с точки зрения избирательной стратегии.

Если правительство по-прежнему хочет любой ценой дарить подарки определенным группам людей, то, возможно, имеет смысл скорректировать формулу расчета жилищных пособий таким образом, чтобы их могли получать и те, чьи счета за отопление очень высоки, но чья пенсия или зарплата лишь немного превышают прожиточный минимум.

Необходимо также активизировать работу над разработкой «Единой информационной системы пособий» (AVIS), чтобы соответствующие службы могли автоматически рассчитывать доход домохозяйства на одного члена семьи. В идеальном варианте: если система обнаружит, что ваш доход ниже определенного минимума, пособие будет автоматически отображаться в ваших счетах без дополнительных посещений социальных служб.

Уже звучат призывы снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление. Предложение кажется логичным, но в этом случае НДС следует снизить и на отопительное сырье, чтобы потребители индивидуального отопления снова не пострадали. В то же время необходимо учитывать влияние этого снижения НДС на долю доходов государственного бюджета.

На этот раз конкретное предложение о снижении НДС исходит от «Объединенного списка», члены которого громче всех кричали во время обсуждения бюджета о якобы огромном государственном долге. Снижение НДС только увеличит этот долг. Может быть, было бы неплохо, если бы сами политики уточнили в своих кругах, чего они хотят: снижения государственного долга или снижения НДС? Это не взаимосовместимые действия.

На мой взгляд, в данном случае мы должны согласиться с премьер-министром Эвикой Силиней, которая указывает на ограниченные бюджетные возможности и ранее установленные бюджетные приоритеты: национальная безопасность и оборона. Конечно, с некоторыми ее заявлениями можно согласиться, но конкуренция в распределении предвыборных подарков — не лучший способ для политиков позиционировать себя как серьезных, ответственных и ориентированных на государство.