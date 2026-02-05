Закон включает в себя норму о том, что граждане России и Беларуси не могут работать на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C или критической инфраструктуры особой важности в европейском масштабе, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры. Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения учреждений национальной безопасности. Данное положение вступило в силу 28 июня 2025 года.

Физическая инфраструктура РВКУБ, как и электронная коммуникационная сеть больницы, технические ресурсы, информационные ресурсы и системы включены в государственную критическую инфраструктуру.

Эти увольнения не повлияют на деятельность больницы и непрерывность оказания ее услуг, заявили в медицинском учреждении.

Как сообщалось, больница имени Страдиньша уволила в соответствии с этим требованием десять граждан России и Беларуси, а Детская клинической университетская больница начала процесс увольнения. Перед увольнением проводится индивидуальная оценка, связана ли работа сотрудников с доступом к информации или технологическому оборудованию, необходимому для критической инфраструктуры.