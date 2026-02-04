Откуда у скупщиков леса телефоны владельцев: кто-то слил их данные?

По данным журналистов, подобные базы предлагались за суммы от нескольких сотен до десятков тысяч евро и содержали кадастровые номера участков, имена владельцев, телефоны, электронные и физические адреса. Один из источников, работавший в лесной отрасли, утверждает, что видел фрагменты базы, похожей на данные Государственной лесной службы (VMD), включая сведения, доступные только этой структуре.

Представители VMD не подтверждают напрямую, что данные утекли именно из их системы, указывая на несоответствия в структуре файлов. Вместе с тем служба уже передала полученные материалы Госполиции для расследования. Аналогичные файлы, по словам руководства VMD, попадали к ним и ранее.

В ходе эксперимента журналисты связались с посредником, который был готов за 500–600 евро помочь с доступом к контактам владельцев лесов или организовать массовую рассылку предложений. Законность получения согласия на такую обработку данных он не смог подтвердить.

В VMD подчеркивают, что сейчас важно установить происхождение информации и понять, из каких источников она могла быть скомпилирована. Расследование продолжается, а материалы телепередачи также переданы полиции.