Последствия холодов особенно наглядны в условиях войны. В украинских городах после российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры значительная часть многоквартирных домов осталась без тепла и электричества. Даже в тех случаях, когда теплоснабжение удаётся восстановить, трубы оказываются промёрзшими, и вернуть здания в нормальное состояние крайне сложно. Сотни тысяч людей вынуждены жить в холоде.

Однако и без войны морозы создают проблемы и в Латвии. В сильный холод не заводятся автомобильные двигатели, выходят из строя элементы железнодорожной инфраструктуры, возрастает нагрузка на энергетическую систему. На этом фоне возникает закономерный вопрос: насколько надёжны поставки электроэнергии и возможен ли сценарий, при котором электричество внезапно исчезнет хотя бы на несколько часов.

По данным крупнейшего производителя электроэнергии, в последние недели выработка в целом даже увеличилась. За одну из недавних недель общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на два процента и составило 748 гигаватт-часов. В Латвии объём потребления остался на уровне 179 гигаватт-часов. В Эстонии он увеличился на четыре процента, в Литве — на два процента.

Производство электроэнергии в Балтийском регионе за тот же период выросло на пять процентов и достигло 557 гигаватт-часов. В Латвии выработка увеличилась на один процент и составила 192 гигаватт-часа, что позволило покрыть собственное потребление более чем полностью. В Эстонии рост производства был значительно выше, в Литве, напротив, зафиксировано небольшое снижение.

Таким образом, при текущих условиях электроэнергия в регионе производится устойчиво, и даже если ветропарки работают не на полную мощность, другие источники компенсируют этот недостаток.

Представители оператора системы передачи подчёркивают, что латвийская энергосистема — как электросети, так и электростанции — развиты сравнительно хорошо и обеспечивают высокий уровень стабильности. При этом подчёркивается, что ни одна энергосистема не застрахована полностью от кратковременных отключений. Следует различать масштабные системные аварии и локальные инциденты. Полная остановка энергосистемы Латвии или всего Балтийского региона оценивается как сценарий крайне низкой вероятности и ранее никогда не происходила.

Локальные перебои, впрочем, случаются регулярно. По официальной статистике, за год в Латвии фиксируются тысячи повреждений электросетей. В среднем одно домохозяйство сталкивается с отключением электроэнергии около полутора раз в год, а суммарная продолжительность таких отключений составляет примерно две часы в год.

Одновременно растут и новые риски. Электрификация экономики увеличивает общее потребление электроэнергии, и в январе был зафиксирован исторический максимум нагрузки в Балтийском регионе. Кроме того, увеличивается число случаев саботажа инфраструктуры и кибератак. В ответ на это в последние годы активно укрепляется магистральная сеть, наращиваются мощности электростанций и повышается устойчивость энергосистемы. За последние годы установленная мощность электростанций в регионе существенно выросла, а доля импорта электроэнергии заметно снизилась.

Тем не менее экономисты предупреждают, что при сильных морозах риски перестают быть абстрактными. В условиях устойчивого антициклона, когда температура по утрам приближается к минус тридцати градусам, а ветра практически нет, Балтийский регион в значительной степени опирается на импорт электроэнергии. В такие периоды дефицит покрывается за счёт поставок из соседних стран, а цены резко растут.

Эксперты указывают и на структурные слабости региона. Литва, несмотря на значительные мощности ветропарков, в безветренную погоду остаётся практически полностью зависимой от импорта. В Эстонии дефицит менее выражен. В Латвии ситуация относительно стабильна, однако тепловые электростанции работают близко к пределу возможностей, а гидроэлектростанции зимой ограничены малым притоком воды.

В этом контексте подчёркивается, что ставка исключительно на ветровую энергетику не решает проблему надёжности поставок. Так же рискованно полностью полагаться на электрическое отопление частных домов, поскольку электроэнергия может исчезнуть именно в тот момент, когда она наиболее необходима.

Экономисты напоминают и о географических реалиях. В истории Латвии бывали морозы значительно ниже нынешних. В таких условиях потребление электроэнергии выросло бы кратно, ветропарки могли бы превратиться из источников энергии в её потребителей, а возможности гидроэлектростанций оказались бы крайне ограниченными. Поэтому при обсуждении энергетической безопасности важно исходить не из оптимистичных сценариев, а из реальных климатических условий региона.