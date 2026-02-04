Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Выдержит ли Латвия суровую зиму без отключений света? (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 16:42

Латышские СМИ 1 комментариев

Нынешняя зима оказалась заметно суровее, чем во многие предыдущие годы, поэтому усиливаются опасения, хватит ли топлива и во сколько оно обойдётся. Аналогичное беспокойство вызывает и ситуация с электроэнергией, особенно на фоне продолжительных морозов. Об этом пишет Марис Краутманис в NRA.

Последствия холодов особенно наглядны в условиях войны. В украинских городах после российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры значительная часть многоквартирных домов осталась без тепла и электричества. Даже в тех случаях, когда теплоснабжение удаётся восстановить, трубы оказываются промёрзшими, и вернуть здания в нормальное состояние крайне сложно. Сотни тысяч людей вынуждены жить в холоде.

Однако и без войны морозы создают проблемы и в Латвии. В сильный холод не заводятся автомобильные двигатели, выходят из строя элементы железнодорожной инфраструктуры, возрастает нагрузка на энергетическую систему. На этом фоне возникает закономерный вопрос: насколько надёжны поставки электроэнергии и возможен ли сценарий, при котором электричество внезапно исчезнет хотя бы на несколько часов.

По данным крупнейшего производителя электроэнергии, в последние недели выработка в целом даже увеличилась. За одну из недавних недель общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на два процента и составило 748 гигаватт-часов. В Латвии объём потребления остался на уровне 179 гигаватт-часов. В Эстонии он увеличился на четыре процента, в Литве — на два процента.

Производство электроэнергии в Балтийском регионе за тот же период выросло на пять процентов и достигло 557 гигаватт-часов. В Латвии выработка увеличилась на один процент и составила 192 гигаватт-часа, что позволило покрыть собственное потребление более чем полностью. В Эстонии рост производства был значительно выше, в Литве, напротив, зафиксировано небольшое снижение.

Таким образом, при текущих условиях электроэнергия в регионе производится устойчиво, и даже если ветропарки работают не на полную мощность, другие источники компенсируют этот недостаток.

Представители оператора системы передачи подчёркивают, что латвийская энергосистема — как электросети, так и электростанции — развиты сравнительно хорошо и обеспечивают высокий уровень стабильности. При этом подчёркивается, что ни одна энергосистема не застрахована полностью от кратковременных отключений. Следует различать масштабные системные аварии и локальные инциденты. Полная остановка энергосистемы Латвии или всего Балтийского региона оценивается как сценарий крайне низкой вероятности и ранее никогда не происходила.

Локальные перебои, впрочем, случаются регулярно. По официальной статистике, за год в Латвии фиксируются тысячи повреждений электросетей. В среднем одно домохозяйство сталкивается с отключением электроэнергии около полутора раз в год, а суммарная продолжительность таких отключений составляет примерно две часы в год.

Одновременно растут и новые риски. Электрификация экономики увеличивает общее потребление электроэнергии, и в январе был зафиксирован исторический максимум нагрузки в Балтийском регионе. Кроме того, увеличивается число случаев саботажа инфраструктуры и кибератак. В ответ на это в последние годы активно укрепляется магистральная сеть, наращиваются мощности электростанций и повышается устойчивость энергосистемы. За последние годы установленная мощность электростанций в регионе существенно выросла, а доля импорта электроэнергии заметно снизилась.

Тем не менее экономисты предупреждают, что при сильных морозах риски перестают быть абстрактными. В условиях устойчивого антициклона, когда температура по утрам приближается к минус тридцати градусам, а ветра практически нет, Балтийский регион в значительной степени опирается на импорт электроэнергии. В такие периоды дефицит покрывается за счёт поставок из соседних стран, а цены резко растут.

Эксперты указывают и на структурные слабости региона. Литва, несмотря на значительные мощности ветропарков, в безветренную погоду остаётся практически полностью зависимой от импорта. В Эстонии дефицит менее выражен. В Латвии ситуация относительно стабильна, однако тепловые электростанции работают близко к пределу возможностей, а гидроэлектростанции зимой ограничены малым притоком воды.

В этом контексте подчёркивается, что ставка исключительно на ветровую энергетику не решает проблему надёжности поставок. Так же рискованно полностью полагаться на электрическое отопление частных домов, поскольку электроэнергия может исчезнуть именно в тот момент, когда она наиболее необходима.

Экономисты напоминают и о географических реалиях. В истории Латвии бывали морозы значительно ниже нынешних. В таких условиях потребление электроэнергии выросло бы кратно, ветропарки могли бы превратиться из источников энергии в её потребителей, а возможности гидроэлектростанций оказались бы крайне ограниченными. Поэтому при обсуждении энергетической безопасности важно исходить не из оптимистичных сценариев, а из реальных климатических условий региона.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Важно 15:01

Важно 1 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Мир 13:29

Мир 1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 13:15

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать