Каждый год страна теряет целый город. Без иммиграции не будет ни роста, ни денег на больницы (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 08:36

Важно 1 комментариев

В ближайшие 15 лет численность населения может сократиться до 1,6 миллиона человек. Это означает, что ежегодно страна будет терять около 18 тысяч жителей — примерно столько же, сколько проживает в таких городах, как Цесис или Тукумс. Об этом в беседе с LSM+ заявил председатель правления аналитического центра LaSER и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

Согласно исследованию, проведённому по заказу аналитического центра, демографическое сокращение будет продолжаться и оказывать прямое влияние на экономику и государственные финансы.

По словам Ростовскиса, экономическое развитие возможно только при высоком уровне рождаемости. Если рождаемость остаётся низкой, необходимым условием становится иммиграция. При сокращении численности населения экономика не может развиваться — это, по его словам, объективная реальность. В противном случае страну ждёт стагнация или спад, а общество окажется не в состоянии финансировать социальные нужды и инфраструктуру, включая больницы и дороги.

Он отметил, что часть уехавших за границу жителей возвращается, однако в основном это люди старшего возраста. Молодёжь в возрасте от 20 до 40 лет, как правило, не возвращается. Структура общества меняется и продолжает стареть. В этой ситуации, считает Ростовскис, необходимо принимать решения на социально-политическом уровне — стране нужна разумно и продуманно организованная иммиграция. Без неё система работать не будет.

Эксперт также подчеркнул, что конкуренция за трудовых мигрантов уже сейчас крайне жёсткая и в будущем только усилится. Рождаемость снижается по всему западному миру, а такие страны, как Китай и Япония, находятся в особенно сложной демографической ситуации.

По его словам, многие государства пробовали различные меры стимулирования рождаемости — финансовую поддержку, льготы и иные инструменты, однако в целом они не решают проблему. Мир изменился: жизнь стала дороже, люди во многом стали более индивидуалистичными, появилось больше возможностей для выбора. Всё больше семей либо не заводят детей вовсе, либо ограничиваются одним ребёнком.

Ростовскис считает, что в ближайшем будущем вопрос станет предельно конкретным. Либо придётся закрывать больницы из-за нехватки медсестёр и персонала, либо принимать решение об иммиграции. Либо государство не сможет ремонтировать дороги, либо снова возникнет необходимость привлекать рабочую силу извне. По его словам, это не вопрос идеологии, а реальность, с которой придётся считаться.

