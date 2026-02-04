Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Успех на четверть шишечки. Для Rail Baltica не хватает миллиардов, но власти говорят об успехе (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 07:33

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе широкий резонанс вызвало заявление на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству о том, что для завершения первого этапа Rail Baltica в Латвии к 2030 году не хватает 3–4 миллиардов евро. Всего за несколько дней до этого премьер-министр Эвика Силиня в радиоэфире утверждала, что привлечённого финансирования «достаточно». Аналогичное заявление она делала и в декабре после встречи премьер-министров стран Балтии, уверяя, что «денег на строительство хватает».

Такая риторика создаёт убаюкивающее впечатление достаточности ресурсов, тогда как в реальности финансовые резервы покрывают менее четверти основной трассы. Надёжного источника для недостающих миллиардов без серьёзного давления на государственный бюджет по-прежнему нет.

Ещё в 2024 году, когда правительство решило реализовывать первый этап Rail Baltica в сокращённом формате, включая строительство лишь одного пути, было ясно, что недостающая сумма измеряется миллиардами евро даже с учётом средств Европейского союза и государственного бюджета.

В декабре 2024 года в программе «Kas notiek Latvijā?» министр финансов Арвилс Ашераденс отверг возможность привлечения дополнительных бюджетных ресурсов, заявив, что в следующем периоде фондов ЕС с 2028 года удастся получить около 1,4 миллиарда евро. Он также допустил вариант реализации северного участка основной трассы в формате государственно-частного партнёрства, не исключив при этом, что проект может не быть завершён к 2030 году.

По данным Министерства сообщения, на сегодняшний день для Rail Baltica привлечено менее 1,6 миллиарда евро, из которых использовано чуть более трети. Значительная часть оставшихся средств предназначена для рижских станций и сопутствующей инфраструктуры. На строительство основной трассы израсходовано менее 60 миллионов евро, а доступные сейчас около 600 миллионов позволяют построить лишь несколько десятков километров при общей протяжённости трассы в Латвии свыше 200 километров.

На южном участке от Мисы до границы с Литвой доступно около 520 миллионов евро, ещё примерно 83 миллиона предусмотрены для работ на участке Вангажи–Саласпилс–Миса. При этом для укладывания в бюджет требуется перепроектирование около 45 километров трассы, на что правительство уже выделило 8 миллионов евро.

Глава компании-реализатора проекта «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме ранее признал, что из-за незавершённого проектирования невозможно точно определить недостающую сумму для первого этапа. В то же время внутренние оценки указывают, что общая стоимость строительства основной трассы с учётом инфляции приближается к 4,7 миллиарда евро, а дефицит превышает 4 миллиарда.

Основные надежды связываются с многолетним бюджетом ЕС на 2028–2034 годы, однако даже в оптимистичном сценарии этих средств будет недостаточно. Возможность государственно-частного партнёрства и привлечения кредитов обсуждается, но их реальная цена для бюджета и будущие обязательства государства остаются неясными.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

