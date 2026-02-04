Такая риторика создаёт убаюкивающее впечатление достаточности ресурсов, тогда как в реальности финансовые резервы покрывают менее четверти основной трассы. Надёжного источника для недостающих миллиардов без серьёзного давления на государственный бюджет по-прежнему нет.

Ещё в 2024 году, когда правительство решило реализовывать первый этап Rail Baltica в сокращённом формате, включая строительство лишь одного пути, было ясно, что недостающая сумма измеряется миллиардами евро даже с учётом средств Европейского союза и государственного бюджета.

В декабре 2024 года в программе «Kas notiek Latvijā?» министр финансов Арвилс Ашераденс отверг возможность привлечения дополнительных бюджетных ресурсов, заявив, что в следующем периоде фондов ЕС с 2028 года удастся получить около 1,4 миллиарда евро. Он также допустил вариант реализации северного участка основной трассы в формате государственно-частного партнёрства, не исключив при этом, что проект может не быть завершён к 2030 году.

По данным Министерства сообщения, на сегодняшний день для Rail Baltica привлечено менее 1,6 миллиарда евро, из которых использовано чуть более трети. Значительная часть оставшихся средств предназначена для рижских станций и сопутствующей инфраструктуры. На строительство основной трассы израсходовано менее 60 миллионов евро, а доступные сейчас около 600 миллионов позволяют построить лишь несколько десятков километров при общей протяжённости трассы в Латвии свыше 200 километров.

На южном участке от Мисы до границы с Литвой доступно около 520 миллионов евро, ещё примерно 83 миллиона предусмотрены для работ на участке Вангажи–Саласпилс–Миса. При этом для укладывания в бюджет требуется перепроектирование около 45 километров трассы, на что правительство уже выделило 8 миллионов евро.

Глава компании-реализатора проекта «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме ранее признал, что из-за незавершённого проектирования невозможно точно определить недостающую сумму для первого этапа. В то же время внутренние оценки указывают, что общая стоимость строительства основной трассы с учётом инфляции приближается к 4,7 миллиарда евро, а дефицит превышает 4 миллиарда.

Основные надежды связываются с многолетним бюджетом ЕС на 2028–2034 годы, однако даже в оптимистичном сценарии этих средств будет недостаточно. Возможность государственно-частного партнёрства и привлечения кредитов обсуждается, но их реальная цена для бюджета и будущие обязательства государства остаются неясными.