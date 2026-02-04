Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«О разрешённой ненависти в латышском народе»: латышка о русофобии (5)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 08:12

Важно 5 комментариев

LETA

Зане Блумберга-Буткевича на своей странице в Facebook опубликовала пост о русофобии, о том, почему она не может ненавидеть русских и как её печалит ситуация в стране.

"О русофобии. О разрешённой ненависти в латышском народе. Грустно.

Недавно мне одна женщина бросила мне упрёк: «Ты латышка — как ты можешь петь по-русски?»

И дело дошло до такой стадии: «Русский остаётся русским.»

Я редко блокирую людей, но со временем приходит ясное понимание — не со всеми нам по пути в жизни. Национальность для меня не определяющий фактор. Отношение — вот что важно.

Я довольно хорошо чувствую, когда я как личность не нравлюсь. И меня всегда немного забавляют люди, которые мазохистски продолжают за мной следить. Уважайте себя. Уходите.

И я очень ясно вижу, как для некоторых людей разрешённая ненависть к русским — словно нарывающий гнойник: болезненный, но подпитываемый. И политически разрешённый. Грустно.

Человек не начинается с национальности. В каждом человеке есть образ Божий — в каждом, независимо от национальности. Только ненависть искажает этот образ.

Как сказал Рудольф Блауманис: «Совесть — самый суровый судья».

И слова всегда раскрывают, откуда они идут. И я не готова подпевать этой песне.

Интеллигентность начинается там, где Александру Пушкину не нужно надевать мешок на голову, и где мы не высмеиваем собственных участников Праздника песни и танца.

Там, где можно одновременно сказать, что Пётр Ильич Чайковский — гений, а Раймонд Паулс — наша национальная ценность, и понять, что одно другому не мешает.

Культура — не война. Язык — не оружие, пока его не делают таковым из страха.

На каком языке я буду петь — это мой выбор. Мне важны слова. Потому что, как написано в древней Книге: в начале было Слово.

И политические игры не изменят моего мнения, веру тоже нет.

Как писал Фёдор Достоевский: «Свобода — не в том, чтобы сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой.»

(Brīvība nav sevis ierobežošanā, bet sevis pārvaldīšanā.)", - написала Зане Блумберга .

В комментариях многие согласились с её мнением.

"Правильно говорите. Я тоже на вашей стороне. Все мои друзья были русскими, и они были отзывчивыми и сердечными людьми. Мы дружим и по сей день. А год назад я случайно познакомился с Маргаритой и Сергеем, потому что разместила объявление, что ищу машину, чтобы отвезти вещи в деревню. Они откликнулись. И знаете, теперь, когда едут в ту сторону, никогда не забывают позвонить мне и спросить, не нужно ли мне что-нибудь отвезти или не планирую ли я поездку в ту сторону. Такие искренние люди – русские. В то же время, мой сосед, у которого есть собственность недалеко от моей, никогда не может и не хочет мне ничем помочь. Это латыш. Хотя это сложный вопрос. Потому что у власти у нас латыши, но помогают ли они своему народу? Это вопрос. Многим знакомым и даже родственникам не нравится, что я говорю по-русски, но разве знать и уметь говорить на языках – это плохо? Русский язык и Пушкин. Сейчас в школе уже не учат, кто он такой, но от этого он не стал хуже. Учитесь и говорите на этом языке, потому что иначе многое потеряете. У нас и так многое отняли. А что еще будет?", - написала в комментариях Анита.

"Я тоже в последнее время очень сильно это ощущаю. Недавно даже была статья, в которой людей, с которыми мы живем бок о бок в Лиепае, в Беберлинах, называли кремлевцами, потому что они якобы издеваются над конькобежцами, вырезая проруби. Это было ужасно. И агитировал все это бывший командир земессардзе, а теперь депутат. Неважно, что проруби были там и раньше. Тотальное разжигание ненависти со стороны латышей. У меня так сложилось, что большинство соседей – русские, они всегда здороваются, спрашивают, как дела, дарят помидоры, огурцы с огорода. С латышами так не бывает, по крайней мере, в нашем доме. И почему? Интересно", - размышляет Дана.

